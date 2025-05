Ez történt: Dráma Biriben, a tavasz meglepetését szolgáltatta az Encsencs – tabellával

Több mint öt gól esett átlagban a Vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. 22. fordulójának mérkőzésein. Az elmúlt hétvége tartogatott vaskos meglepetést is.

Vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoport: A kék mezes Encsencs első tavaszi győzelmét aratta

Fotó: Sipeki Péter-archív

Ám nem a játéknap első és egyetlen szombati találkozóján. Egyértelmű esélyesként fogadta a Tiszavasvári az utolsó előtti helyen álló Balkányt szombat délután. Szabó Zoltán együttese érvényesítette a papírformát, ugyan a szünetben még csak 1–0 volt az állás, a Vasvári a fordulás után kettőt még berámolt, győzelmével pedig a második helyért vívott harc fő esélyesévé lépett elő.

A hétvége egyik nagy meglepetését ugyanez a helyszín hozta, másnap ugyanis az utóbbi időben magára találó Tiszalök látta vendégül a Leveleket. Ennek megfelelően a hazaiak szereztek vezetést a meccs elején, ám szűk harminc perccel később már a vendégek vezettek két góllal. Balogh Sándor együttese aztán darabjaira hullott, a Levelek meg sem állt hét gólig és harmadszor szerzett három pontot a tavasz során, menetelésüknek köszönhetően pedig két pontra közelítették a Tiszalököt.

Potyogtak a gólok és tapintani lehetett a feszültséget Biriben, ahová a szomszédvári Herkules FC Nagykálló látogatott. Az első játékrészre még ugyan csak utóbbi volt jellemző, hiszen találat nem esett, aztán viszont egymásnak estek a felek. Döbbenetes utolsó perceket hozott az összecsapás, a 90. percben ugyanis úgy tűnt, a Herkules viszi be a győztes gólt, ám a hosszabbításban Nagy Tibor kétszer is betalált, így a vége 4–3-as hazai diadal lett, ezzel a Biri első győzelmét szerezte új pályáján és továbbra is lohol az első ötös után.

Előzetesen is azt gondoltuk, csak a különbség lehet kérdés a Kálmánháza és a bajnok Kállósemjén találkozóján. A hazaiak egyébiránt sokáig nagyon jól tartották magukat, félidőben 0–2-re vezetett Ovszijenko csapata, aztán viszont Hamza Tamásék beindultak. Ő maga összesen négy, Lakatos három gólig jutott és mivel más nem talált be, a végeredmény könnyen kimatekozható.

A Rakamaz ahhoz az Encsencshez látogatott, amely rendre kapta a pofonokat a téli szünet után. Az ősszel szerzett 13 pontja mellé mindössze egyet szerzett tavasszal, ellenfelük ugyanakkor 1-2 botlást leszámítva a bajnokot is le tudta győzni a közelmúltban. Az első félidő gól nélküli állása után sem sokan gondolták volna, hogy gondban lesz Venczel Imre alakulata, ám gyors egymásutánban kétszer is betaláltak az Encsencs, amire a Rakamaz csak egy góllal tudott válaszolni, a hazai siker a tavasz egyik legnagyobb meglepetésének számít a vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoportjában.