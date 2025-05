Négy mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 26. fordulójának vasárnapi játéknapján. Kisebb meglepetésre győzött a Gergelyiugornya és a Baktalórántháza.

Nem bírt egymással a Kótaj és a Nagyecsed a vármegyei első osztályban.

Fotó: Sipeki Péter

Négy meccs szerepelt a vármegyei I. programjában

Kótaj–Nagyecsed 2–2 (1–1)

Kótaj, v.: Varga.

Kótaj: Reszler – Nagy, Illés, Papp, Dencs, Turóczi, Takács, Sallai, Kató (Törő), Korsoveczki, Lakóczi. Edző: Seregi Mihály.

Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Tangel (Nyíregyházi), Bulyáki A. (Hudák), Horváth (Jónás), Pócsi, Erdős, Kovács (Sarkadi), Nagy Z., Somlyai. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Takács, Papp, illetve Pócsi, Tilinger.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Küzdelmes jó mérkőzésen egy jó Ecsed ellen sikerült itthon tartani egy pontot. További sok sikert a Nagyecsednek.

Piskóti Zsolt, a Nagyecsed edzője: – Hétről hétre nagyon nehéz ezt megélni. Rengeteget megyünk, hogy helyzeteket dolgozzunk ki és gólokat szerezzünk, aztán pedig könnyű gólokat ajándékozunk ellenfeleinknek.

Nyírvasvári–Gergelyiugornya 0–1 (0–1)

Nyírvasvári, v.: Papp.

Nyírvasvári: Szegedi – Takács (Sztolyka), Molnár (Tóth), Papp (Serbán), Sőre, Csiszár (Kiss G.), Pető, Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss I. Edző: Paulik János.

Gergelyiugornya: Vakarcs – Oláh, Danku, Mándi, Peregrin (Sebestyén), Illés, Szabó, Méhész, Balogh P., Szegedi (Baráth), Lakatos L. (Barta). Játékos-edző: Balogh Tibor.

Gól: Mándi.

Paulik János, a Nyírvasvári edzője: – Alacsony színvonalú mérkőzésen szenvedtünk vereséget. Ha reggelig játszunk sem rúgunk gólt. Gratulálok az Ugornyának. Isten éltesse az édesanyákat!

Balogh Tibor, a Gergelyiugornya edzője: – Nagyon kellet már ez a győzelem, amit azt gondolom a helyzetek és a játék képe alapján megérdemeltünk. További sok sikert a Nyirvasvárinak.

Baktalórántháza–Kemecse 4–2 (1–2)

Baktalórántháza, v.: Fehér.

Baktalórántháza: Szilágyi – Lisboa (Banu), Kovács, Németh, Illés (Pataki), Gyarmati, Zakor G. (Zakor J.), Jávor, Csatári (Huncsik), Maleskovits M., Maleskovits K. (Szarka). Edző: Illés László.

Kemecse: Csontos – Nagy, Veres, Majoros, Márton, Ádám (Szokolai), Magyar (Ferencz), Kovács, Katona, Hokk, Tóth (Bárdos). Edző: Tudja Dávid.

Gól: Maleskovits M., Maleskovits K. 2, Gyarmati, illetve Veres, Katona.

Illés László, a Baktalórántháza edzője: – Egymás figyelmetlenségéit és hibáit használta ki a két csapat, amiből mi jöttünk ki jobban és úgy érzem többet is tettünk érte. Gratulálok a srácoknak, köszöntöm az édesanyákat, és sok sikert az érettségizőknek.

Tudja Dávid, a Kemecse edzője: – 9+3. Nagyon sok mindent tudnék most mondani, de jobb most csendben maradni. Aki úgy gondolja, tud ezen segíteni, jelentkezzen nyugodtan, van két hete felkészülni a következő mérkőzésre.