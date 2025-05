Sorozatban a negyedik sikerét aratta a Pap

Igencsak megkavaródtak az erőviszonyok a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának 22. fordulójában.

Nem volt mindegy a Jéke–Pap mérkőzés végeredménye a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának vasárnapi meccsén.

Fotó: Pap SE

Újabb sikerével a Pap is bejelentkezett a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának dobogójáért

Mezőladány–Záhony 1–1 (1–1)

Mezőladány, v.: Tóth.

Mezőladány: Hosszú – Czap, Lipták, Rusznák, Balogh (Badarász), Demeter, Kovács, Horváth, Danó (Sajtos), Lakatos, Győri. Edző: Berecz Csaba.

Záhony: Mészáros – Dolhai, Barkaszi, Zán, Angyal, Balogh S., Fábián, Balogh R., Gombkötő Z., Lupcsa, Gombkötő Z. Edző: Gombkötő Sándor.

Gól: Győri, illetve Barkaszi.

Berecz Csaba, a Ladányi TC edzője: – Küzdelmes meccset játszottunk, ahogy azt vártam. Ha a két kapufánkból az egyik bemegy, akkor másként alakul, de tudjuk, hogy a labdarúgásban nincsen ha. A hiányzóink ellenére, rejtett tartalékok jöttek elő a srácokból és megmutatták, hogy az akaratnak óriási jelentősége van. Reálisnak tartom az eredmény, és sok sikert a záhonyi csapatnak.

Gombkötő Sándor, a Záhony edzője: – Sajnos nem sikerült annyi helyzetet kialakítani, mint az előző mérkőzéseken, így nem is tartózkodtunk annyit az ellenfél kapuja előtt. Nem voltunk elég élesek, így azt gondolom, igazságos döntetlen született.

Jéke–Pap 1–3 (1–1)

Jéke, v.: Semegi.

Jéke: Barna – Asztalos, Horváth, Bozsányi, Csizmadia, Mona, Huszti, Kovács (Tóth A.), Algács B., Volkán, Algács E.(Tóth F.). Edző: Volkán Roland.

Pap: Csiki – Jónás K., Jónás M., Koszta (Balogh A.), Lakatos, Balogh L., Setét, Adu, Jónás Zs., Balogh M., Szlovák. Edző: Maximovits György.

Gól: Algács B. (11-esből), illetve Balogh L. 3 (egyet 11-esből).

Volkán Roland, a Jéke edzője: – Nem nyilatkozott.

Maximovits György, a Pap edzője: – A játék képe a tabellán elfoglalt helyet hűen tükrözi. Így a bajnokság vége felé, már ritkán vannak csodák. Szépen türelmesen játszottunk. Gratulálok a fiúknak.

Ajak–Nagyhalász 3–1 (1–0)

Ajak, v.: Kósa.

Ajak: Szakszon – Ténai, Lakatos (Meggyesi), Csuka Harakály (Hódos), Szatmári (Magyar), Illés (Nikischer), Horváth, Bakó, Soós, Jenei. Edző: Szőlősi Lóránd.

Nagyhalász: Csikós – Akujuobi (Lippai), Czirbik, Kató (Ferenczi), Korsoveczki, Kerekes (Kormány), Hadászi, Kernács, Iván, Mészáros, Takács. Edző: id. Kató István.

Gól: Csuka 2, Lakatos, illetve Kormány.

Szőlősi Lóránd, az Ajak edzője: – Először is szeretnék minden édesanyának boldog anyák napját kívánni. Kapusomnak Leskovics Attilának gratulálok a második gyermeke születéséhez, sok egészséget kívánunk neki. Köszönjük a felajánlást a Györgyöknek és a Márkoknak. Nehéz mérkőzésre számítottam, ez be is igazolódott. Sajnálom a nagyhalászi csapatot, mert nem ott kellene álljanak, mint amit a tabella mutat. Az én csapatomnak pedig üzenem, hogy ez ismét egy férfimunka volt, és büszke vagyok mindannyiukra. Sok sikert kívánok a Nagyhalásznak.

id. Kató István, a Nagyhalász edzője: – Az első félidőben az ellenfelünk jobban játszott, az előnyt is megszerezte. Szünet után egy teljesen más arcát mutatta a csapat, de 2–1-es állásnál egy szabályos gólt elvettek tőlünk, illetve egy jogos tizenegyestől is megfosztottak minket. A helyzetek alapján mindkét csapat megnyerhette volna a találkozót. Gratulálok a csapatomnak az utolsó húsz percben mutatott teljesítményért.