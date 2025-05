Igencsak nyílttá vált a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának küzdelme, hiszen a Gyulaháza, a Tuzsér és a Pátroha is harcban van a bajnoki címért, miközben a dobogós helyekre is jó néhány csapat ácsingózik még. A hétvégén már a pontvadászat 22. fordulóját rendezik. Szombaton kettő, míg vasárnap négy mérkőzés kerül a programba, ezúttal a Vaja lesz a szabadnapos.

Vármegyei rangadót játszik a zöld mezes Tuzsér.

Fotó: Pap SE

Rangadók a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának programjában

Tiszaszalka (13.)–Fényeslitke (12.)

Tiszaszalka, szombat 17:00

Balogh Dezső, a Tiszaszalka edzője: – A bajnokság előtt meglepetéscsapatként voltunk elkönyvelve, de az eredmények azt mutatják, hogy nem vagyunk ebbe az osztályba valók. Ha ezen a meccsen is kikapunk akkor pedig pláne, hogy irány a megye III.

ifj. Miskolczi Gábor, a Fényeslitke edzője: – Nem nyilatkozott.

Tuzsér (2.)–Gyulaháza (1.)

Tuzsér, szombat 17:00

Szabó István, a Tuzsér edzője: – A hétvégén újabb rangadóra készülhetünk és a változatosság kedvéért, szintén egy a bajnoki aranyra törő csapat látogat hozzánk. A mi céljaink, ezek után a nagyszerű győzelmek után sem változtak, vagyis meg szeretnénk tartani a pozíciónkat a dobogón. Talán ez ígérkezik most a legnehezebb feladatnak, mert biztos, hogy a megye legfelkészültebb edzőjének csapata látogat hozzánk a kastélyparkba. Az önbizalmunkkal és motivációnkkal nem lesz gond, ezért nyugodtan mondhatom, hogy Deák Béci barátomék, az eddigi legnehezebb mérkőzésükre készülhetnek, amit eddig Tuzséron valamikor is játszottak. Ha nem így alakul, akkor a meccs után szívből gratulálok majd nekik a bajnoki címhez. Azt viszont remélem nem felejtik el, hogy a múlt héten ehhez egy kicsit közelebb „segítettük” őket.

Deák Béla, a Gyulaháza edzője: – Nehéz sorozatban vagyunk. A hazai bajnoki és kiváltképpen a keddi tarpai vereség ellenére is csak dicsérő szavakat tudok mondani a csapatomról. Kedden egy komoly játékerőt képviselő Tarpának voltunk méltó ellenfelei, és a meccs végéig reális esélyünk volt a továbbjutásara. Hétvégén egy nagyon jó formában lévő Tuzsérhoz látogatunk, akik sorozatban öt meccset nyertek. Jól szoktunk alkalmazkodni az ottani körülményekhez, de Keszeg barátom azt látom nagyon komoly dolgokat talált ki tavaszra, és erős csapategységet kovácsolt. Nekünk a saját játékunkat kell játszani és a héten főleg a regenerációra koncentrálni. Ha létszámban sikerül kiegyenesednünk, akkor megnyerhetjük ezt a találkozót, és közben szurkolunk újdombrádi barátainknak, hogy ők is számunkra kedvező eredményt érjenek el.