Továbbra sem dőlt el a gyulaházi klasszis sorsa

Baráth Péter Kisvárdán született, Gyulaházán nőtt fel – ott is kezdett el futballozni –, majd a Várda és a DVSC érintésével került a Ferencvároshoz. A Fradi azonban nem sokra rá kölcsönadta az egyik lengyel élcsapatnak, a Raków Czestochowának. A sziléziai klub előbb meghosszabbította ezt a kölcsönszerződést, majd opciót szerzett arra, hogy a nyáron leigazolja a középpályást, akivel igencsak elégedettek.

Baráth Péter a Raków szerelésében

Fotó: Raków Czestochowá

Nem dőlt még el Baráth Péter sorsa

Mindezek ellenére a Fradi visszarendelte a labdarúgót, majd a Raków közölte, hogy nem él az opciós joggal, azaz egymillió euróért nem vásárolja meg a játékost. A magyar rekordbajnok számára ráadásul kapóra jön Baráth, hiszen a kétszeres magyar válogatott labdarúgó kiválóan illeszkedne az MLSZ újonnan bevezetendő magyarszabályába. Persze az sem mellékes, hogy a zöld-fehérek vezetőedzője Robbie Keane is elégedett azzal, amit a felkészülés során eleddig a játékostól látott.

Csakhogy időközben a lengyel csapatnál is megváltozott a szituáció, a Baráth posztján játszó svéd Gustav Beggren a New York Red Bullshoz igazolt, Wladyslaw Kocherin pedig súlyos sérülést szenvedett, így hirtelen nagy szüksége lenne a klubnak a huszonhárom esztendős magyar játékosra, ráadásul minő meglepő, de már az egymillió euró is rendelkezésükre áll.

Baráth Pétert 2026. június 30-ig köti szerződés a Ferencvároshoz, a játékos értéke a Transfermarkt szerint 700.000 euró.