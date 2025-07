Kivásárolták a Ferencvárosnál lévő szerződéséből a gyulaházi labdarúgót (videóval)

Igaznak bizonyultak azok az információk, miszerint a lengyel élvonal előző szezonjának második helyezettje, a Raków Czestochowa kivásárolja a Ferencvárosnál lévő élő szerződéséből a gyulaházi Baráth Pétert.

Baráth Péter

Fotó: Raków

Megegyeztek Baráth Péter jövőjéről

Baráth Péter Kisvárdán született, Gyulaházán nőtt fel – ott is kezdett el futballozni –, majd a Várda és a DVSC érintésével került a Ferencvároshoz. A Fradi azonban nem sokra rá kölcsönadta az egyik lengyel élcsapatnak, a Raków Czestochowának. A sziléziai klub előbb meghosszabbította ezt a kölcsönszerződést, majd opciót szerzett arra, hogy a nyáron leigazolja a középpályást, akivel igencsak elégedettek voltak.

Mindezek ellenére a Fradi visszarendelte a labdarúgót, majd a Raków közölte, hogy nem él az opciós joggal, azaz egymillió euróért nem vásárolja meg a játékost. Csakhogy időközben a lengyel csapatnál is megváltozott a szituáció, a Baráth posztján játszó svéd Gustav Beggren a New York Red Bullshoz igazolt, Wladyslaw Kocherin pedig súlyos sérülést szenvedett, így hirtelen nagy szüksége lett a klubnak a huszonhárom esztendős magyar játékosra, ráadásul minő meglepő, de már az egymillió euró is rendelkezésükre állt.

Baráth Pétert 2026. június 30-ig kötötte szerződés a Ferencvároshoz, ám most már hivatalosan is a Raków labdarúgója, akikkel 2030 végéig írt alá. A játékos jelenlegi értéke a Transfermarkt szerint 700.000 euró.

– Baráth Péternek minden esélye megvan arra, hogy stabil helye legyen a Raków kezdőcsapatában – nyilatkozta a bejelentés kapcsán a Nemzeti Sportnak a játékos menedzsere, Papp Gábor. – Ezért nagyon örülök, hogy létrejött ez az átigazolás. Azt gondolom, a transzferdíj tükrözi a játékos értékét, illetve a benne rejlő lehetőséget. Ezzel együtt köszönet jár a Ferencvárosnak, amiért korrekt módon állt az átigazoláshoz és szem előtt tartotta a játékos karrierjét a döntésnél. Egy nagy iramú, párharcokban gazdag bajnokságban fejlődhet tovább, olyan klubnál, amelynek minden évben a bajnoki cím a célja. Miután szinte valamennyi fontosabb statisztikai mutatóban jelentős előrelépést mutatott az előző idény második felében, optimistán várjuk a folytatást. Bízom benne, hogy hamar meghatározó tagja lesz régi-új csapatának.