Jön az ötödik Sitku Ernő Emléktorna

Szomorú erről írni, de immáron ötödik alkalommal rendezi meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Sitku Ernő Emléktornát. Az egykori szeretett sportvezető, a magyar kosárlabdázás legendás személyének emlékére létrehívott viadal minden évben a csapat felkészülésének legfontosabb időszaka: a morális érték mellett közel sem elhanyagolható a szakmai színvonal.

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Az állandóságra szavazott a Blue Sharks

A vezetőség idén is arra törekedett, hogy olyan csapatok szerepeljenek tornán, amelyekben (vagy amely együttes városában) Sitku Ernő is kosárlabdázott pályafutása során. Külön öröm, hogy egymást követő második évben ugyanazok a gárdák alkotják a torna mezőnyét, vagyis az állandó résztvevő Budapesti Honvéd SE, DEAC páros mellett a tavalyi torna győztese, az Atomerőmű SE is Nyíregyházára látogat szeptember 5-6-án.

Mindhárom első osztályú csapat sikeres szezonon van túl: a Paks bronzérmet szerzett a bajnokságban és a Magyar Kupában is, a DEAC ötödik helyen végzett az NB I/A-ban, míg a Honvéd a tizedik helyezéssel magabiztosan őrizte meg tagságát az élvonalban.

Természetesen idén is átadásra kerülnek majd különdíjak: a torna legjobb magasembere a Sitku Ernő-különdíjat kapja meg, míg a Borisz Maljkovicsról elnevezett elismerést a legjobb hazai játékos veheti át.

V. Sitku Ernő Emléktorna

Szeptember 05., péntek

16.00: DEAC – Atomerőmű SE

17.45: Megnyitó

18.30: HÜBNER NYÍREGYHÁZA BS – Budapesti Honvéd SE

Szeptember 06., szombat

14.00: Mérkőzés a 3. helyért

16.30: Döntő

18.00: Ünnepélyes eredményhirdetés