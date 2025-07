A legnagyobbaktól tanulhatott a Blue Sharks másodedzője

A két szezon közötti időszak a pihenés mellett az önfejlesztésről is szól, nemcsak a sportolók, hanem az edzők életében is. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks másodedzője, Szobi Dániel is kihasználta a lehetőséget és egy nem akármilyen, négynapos konferencián vett részt Athénban.

Szobi Dániel igazi edzőlegendáktól tanulhatott

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Legendák között a Blue Sharks másodedzője

Több mint ötven országból, közel 700 résztvevő utazott el a görög fővárosba, hogy a legnagyobbaktól tanulhasson. A EuroLeague Head Coaches Board szervezésében létrejött konferencia előadásainak a legendás OAKA aréna, a Panathinaikosz csarnoka adott otthont.

– A legnevesebb Euroliga- (Real Madrid, Fener, Partizan) és NBA-edzők (Toronto Raptors) reggeltől késő délutánig tartották a programokat, ebbe napi három-négy előadás és gyakorlati szemléltetés is belefért – beszélt a részletekről a csapat honlapján, Szobi Dániel. – Mindegyik nap végén lehetőségem volt részt venni egy kilencvenperces, szűkebb körben tartott, kötetlen beszélgetésen, mely során az előadók – úgy mint Sarunas Jasikevicius vagy Zseljko Obradovics – válaszoltak minden felmerülő kérdésünkre. Az előadások bemutatták a legmodernebb kosárlabdatrendeket, betekintést nyerhettünk a világ élcsapatainak sportszakmai működésébe, rengeteg érdekes és hasznos információt lehetett begyűjteni a világ legjobb edzőitől elsőkézből, de olyan szempontból is hasznos volt, hogy számos más országból érkezett, más kosárlabda-kultúrával rendelkező edzővel, résztvevővel folytathattam eszmecserét.