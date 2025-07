Vármegye foci: átjönnek-e az eltiltások az új idényre?

Már csak másfél hét és útjára indul a labda az amatőr fociban is, a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály ugyanis már az augusztus 9-10-i hétvégén megkezdődik, míg a másod- és harmadosztály küzdelmei augusztus 23-án rajtolnak. Ebben az időszakban gyakran érkező kérdés az érintett csapatoktól, hogy mi a helyzet az előző idény (enyhébb esetben) végén begyűjtött eltiltásokkal, érvényben maradnak-e azok az a 2025/2026-os idényben is. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága most egyértelművé tette a szabályzatot.

Csak a sárga lap után járó eltiltások törlődnek a vármegyei bajnokságokban, minden más érvényben marad

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A begyűjtött 5. sárga lappal kapcsolatban a Versenyszabályzat kimondja, hogy „a bajnokság vagy a kupasorozat végén a sárga lapos figyelmeztetések törlődnek. Az utolsó mérkőzésen kapott ötödik (kupa esetén harmadik) sárga lapos figyelmeztetés utáni egy mérkőzéstől való eltiltás is törlődik." Ez alapján tehát az új szezonban a sárga lapok vonatkozásában minden labdarúgó tiszta lappal indul.

A kiállítást (vagy feljelentést) követő, fegyelmi határozattal elrendelt, de a bajnokság befejezésével még le nem töltött eltiltást a 2025/2026. bajnoki évben a soron következő bajnoki mérkőzésen/mérkőzéseken kell letölteni, magyarán a piros lapos, még le nem töltött eltiltások érvényben maradnak. Ez akkor is így van, ha a labdarúgó átigazol, ez esetben új sportszervezete kénytelen nélkülöznie az adott számú meccsről, ha pedig a futballista marad korábbi állomáshelyén, ott tölti le a büntetését, ahonnan a kiállítása történt.

Ami evidens: érvényben marad az időtartamra szóló eltiltás is

A fegyelmi bizottság által meghatározott időre szóló eltiltások továbbra is addig érvényesek, ameddig az eltiltás szól. Példaként szolgál, hogy akinek 2025. 06. 30-ig szólt az eltiltása, már pályára léphet, ám aki például 2025. december 31-ig van eltiltva, csak 2026. január 1-től léphet pályára.

A Vármegyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága által kiszabott, de a 2024/2025-ös bajnokságok befejezésével az eltiltást le nem töltött játékosok, sportszakemberek még érvényben lévő büntetéseinek listáját a csapatok és játékosok a szabolcs.mlsz.hu weboldal 1. számú körlevelénél találhatják meg. Az Igazgatóság ugyanakkor figyelmezteti az egyesületeket, hogy amennyiben más vármegye bajnokságából igazoltak át labdarúgót, az esetleges későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében mindenkinek saját felelőssége utánanézni, hogy a játékosnak van-e még érvényben lévő eltiltása, mert ha igen, azt a jelenlegi sportszervezetében kell letöltenie.