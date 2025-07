Megnyitották a 18. nyári EYOF-ot, nyíregyházi volt az egyik zászlóvivő

Pampuch Gréta, a Fatum Nyíregyháza röplabdajátékosa, és Csermák Dániel judoka vitte a magyar zászlót a XVIII. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, azaz az EYOF megnyitóünnepségén.

Pampuch Gréta és Csernák Dániel az EYOF megnyitóján.

Fotó: olimpia.hu

Megtiszteltetés az EYOF megnyitóján

– Nagyon meglepődtem, hogy én kaptam a kitüntetést, hogy vihetem a magyar zászlót az EYOF megnyitóján – mondta Gréta.

A vasárnap esti megnyitóval hivatalosan is elkezdődött a XVIII. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, melyen 151 magyar sportoló áll rajthoz. A sportolók felvonulása a macedón nyelv és a cirill abc szerinti sorrendben történt. A nemzeti csapatok a műsor idején a tribünön foglaltak helyet. A hagyományoknak megfelelően a sportolók, az edzők és a bírók, játékvezetők nevében is elhangzott az eskü. A megnyitón a résztvevőket Szpirosz Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) elnöke mellett a vendéglátók részéről Gordana Sziljanovszka-Davkova, Észak-Macedónia elnöke is köszöntötte. A lángot több, sikeres észak-macedón sportoló is vitte, a stadionba Dejan Georgieviszki, a tokiói olimpián ezüstérmes taekwondós vitte be. Az ünnepséget Kiril Djaikovski élő, zenés műsora zárta.

Az olimpiai fesztivált Szkopjéban és attól mintegy 40 kilométerre, Észak-Macedónia harmadik legnagyobb városában, Kumanovóban (kerékpár, kosárlabda) valamint a horvátországi Eszéken (torna) rendezik meg.

A 14-18 éveseknek kiírt eseményen 48 ország várhatóan több mint 3000 sportolója vesz részt. A magyar küldöttség 152 kvótát szerzett, a létszám azonban 151 fő (88 leány és 63 fiú), mivel egy sportoló két sportágban indul (Salim Kamilah, atlétika és taekwondo).

A július 20. és 26. közötti eseményen 15 sportágban vagy sportági szakágban – asztalitenisz, atlétika, judo, kerékpár (országúti és mtb), kézilabda, kosárlabda (5x5 és 3x3), kajak-kenu (szlalom), röplabda, sportlövészet, taekwondo, tollaslabda, torna és úszás – mérethetik meg magukat a fiatalok; a magyarok minden szakágban érdekeltek lesznek.