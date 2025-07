Békéscsabán készülnek, cél az Európa-bajnokság

Az arany Európa-ligában ezüstérmes magyar női röplabda-válogatott, köztük a Fatum Nyíregyháza két játékosával, Tóth Fruzsinával és Lászlop Alexandrával, hétfőn Békéscsabán megkezdte a felkészülést az augusztusi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésekre.

Tóth Fruzsina és Lászlop Alexandra (mindketten Fatum Nyíregyháza) a válogatottal készül Fotó: Kovaács Péter

A Fatum Nyíregyháza két játékosa is a siker részese lehet

Mint az ismert, Alessandro Chiappini irányításával válogatottunk hatalmas bravúrral a második helyen végzett az Arany Európa-ligában.

– Eddig és természetesen ezt a sikert követően is a jövő évi Európa-bajnokságra való kijutás a célunk – mondta el a csapat olasz szövetségi kapitánya az nso.hu megkeresésére –, nagy csalódás lenne, ha nem sikerülne. De tavaly már megalapoztuk, hogy idén kedvező helyzetből várjuk a folytatást.

Válogatottunk egy éve 3:2-re nyert Dánia ellen idegenben, majd óriási bravúrral az esélyesebbnek tartott Belgiumot is legyőzte Érden 3:0-ra, így két győzelemmel a csoport első helyén áll. A jövő évi kontinenstornára a hét csoportgyőztes és az öt legjobb második jut ki. A csapat augusztus 6-án Maaseikben a belgák, majd 10-én Nyíregyházán a dánok ellen lép pályára.

– Belgiumban nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen nyilván szeretnének visszavágni a tavalyi vereségért. Ráadásul most ott lesz minden topjátékosuk. Ettől függetlenül, ha ott sikerülne győznünk, akkor már biztosan a csoport első helyén zárnánk, és már ott ünnepelhetnénk az Eb-kijutást. De akkor sincs nagy baj, ha akkor nem sikerül nyerni, ebben az esetben Nyíregyházán Dániát kell legyőznünk. Természetesen senkit sem szabad lebecsülni, de azokkal a kvalitásokkal, amelyeket idén a csapat megmutatott az Európa-ligában, nem lehet más a célunk – zárta Alessandro Chiappini.

Tóth Fruzsina és Lászlop Alexandra így értékelte az arany Európa-ligában szerzett ezüstérmet