Megérkezett Nyíregyházára a spanyol légiós!

Mint arról beszámoltunk, a Fatum Nyíregyháza júniusban spanyol feladóval erősítette meg keretét. María Alejandra Alvarez Del Burgo korábban a CAEP Soria, majd kilenc évig a Feel Volley Alcobendas meghatározó tagja volt. Többször volt dobogós a bajnokságban és a Spanyol Kupában is, utóbbit meg is nyerték 2021-ben. A következő évtől a CV Hidramar Emalsa Gran Canaria csapatát erősítette, nyert Spanyol Szuperkupát, bajnokságot, játszhatott a Bajnokok Ligájában és CEV Kupában is. A játékos kedden meg is érkezett Nyíregyházára, hogy megkezdje a felkészülést a csapattal a következő szezonra – tájékoztatott a csapat Facebook-oldalán.

Kedden megérkezett a Fatum Nyíregyháza spanyol légiósa