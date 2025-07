"Nem dolgoztam még ilyen jó körülmények között"

Javában készül az új idényre a tavalyi szezonban bajnoki bronzérmet begyűjtő A'Studió Futsal Nyíregyháza. Mint arról korábban írtunk, több helyen változott a csapat kerete, távozók és érkezők egyaránt voltak a csapatnál. Utóbbiak táborát erősíti Hadnagy István, a 28 éves játékos a felkészülés első napjától a csapattal dolgozik. Az együttes weboldalán most ő nyilatkozott érkezésének körülményeiről, a felkészülésről és a célokról.

Hadnagy István (jobbra) szerint az élmezőny tagja lesz az A'Studió Futsal Nyíregyháza

Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Hadnagy István visszatérő a férfi futsal NB I-ben, korábban ugyanis stabil tagja volt a Kecskemétnek, mielőtt 2023-ban hazatért Székelyudvarhelyre.

– A kecskeméti korszak végén volt a magánéletemben egy éles váltás, szerveztük a lagzinkat és úgy gondoltam, hogy innen nem lesz ez olyan gördülékeny. Hozzá kell tenni, hogy a román bajnokság egészen jó volt akkor, tíz csapat szerepelt az első osztályban – köztük több nagyon jó gárda –, az udvarhelyi projekt is nagyon tetszett. Utólag talán hibás döntésként értékelhetem az akkori váltást, de valahol mégsem volt az, mert sokat tanultam az elmúlt időszakból. Meg kellett lépnem, hogy visszajöjjek Magyarországra. A román bajnokság lefelé ívelő pályát vett, az elmúlt idényt már csak nyolc csapat kezdte meg, a létszám hétre csökkent a szezon végére, kilátástalan a helyzet. Ezzel szemben tetszenek a nyíregyházi tervek, valamint a bajnokság is. Jó érzésekkel tértem vissza és várom, hogy kezdjük a meccseket.

Hadnagy hozzátette, az elmúlt két évben is figyelemmel követte a magyar bajnokságot, a jelenlegi erőviszonyokat figyelembe véve véleménye szerint az A'Studió Futsal Nyíregyháza is az élmezőny tagja lesz.

– Öt-hat csapat közel azonos erőt képvisel, ezért egyelőre nehéz konkrét helyezést megfogalmazni célként. Először is, be kell jutnunk a felsőházba, az nem is lehet kérdés. A továbbiakban mindenképpen jó lenne újra éremért játszani. Egy sportoló mindig úgy vág neki a szezonnak, hogy az arany lebeg a szeme előtt. Egyértelműen azért szeretnék küzdeni én is, bízom benne, hogy kijön a lépés, elkerülnek minket a sérülések. Az eddigi csapataimnál a gólszerzés erősségem volt, ezen a téren sem szeretnék elmaradni a korábbiakhoz képest, de ha abban tudom segíteni a csapatot, hogy védekezek, vagy csak tapsolok, akkor abban segítem. Mindent megteszek azért, hogy sikeres legyen a csapat!