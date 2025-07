Csapata legjobbja volt a petneházi sztár

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az Amerikai Egyesült Államokon belül váltott klubot a petneházi származású Nyírsuli-nevelés, Gazdag Dániel. A magyar kiválóság a Philadelphia Union gárdájától szerződött a bajnoki címvédő, Columbus Crew-hoz.

Gazdag Dániel csapata legjobbja volt

Fotó: Columbus Crew

Végre kijöttek Gazdag Dániel kvalitásai

Gazdag Dániel az elmúlt három idényben egyaránt klubja házi gólkirálya volt, 2022-ben pedig alapszakasz-ezüstérmet szerzett. A rájátszás során egészen a döntőig menetelt a magyar játékos irányításával a csapat, sőt Gazdag a fináléban is betalált, ám végül tizenegyespárbajban kikaptak a Los Angeles FC-től.

A Columbus Crew-hoz rekordfizetésért írt alá, ám egyelőre adós maradt a góllal. Vasárnap reggelre virradóan azonban megtört a jég: Gazdag a 32. percben a saját maga által kiharcolt büntetőt váltotta gólra a DC United ellenében, ráadásul végül a meccset is megnyerte a gárda 2–1-re. A találkozó legjobbjának is őt választották, sőt a magyar játékost figyelembe vették a hét csapatánál is, igaz, csak a kispadon kapott helyet. Az MLS-nél ugyanis a tizenegy játékos mellett kilenc „tartalékot” is megneveznek, utóbbiak közé került be Gazdag.

– Nagyon boldog vagyok, hogy végre gólt szereztem a Columbus színeiben, és hogy begyűjtöttük a három pontot. Hajrá Crew – értékelt röviden a közösségi médiában Gazdag.

A Crew egyébként a negyedik helyen áll a keleti főcsoportban (12 győzelem, 8 döntetlen, 4 vereség), így jó úton halad a rájátszás felé.

