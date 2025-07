Az edző, aki ezer szállal kötődik a Szparihoz, most a Kisvárda győzelméért dolgozik

Egyetlen nap választja el a futballszurkolókat a sporttörténelemtől, hiszen vasárnap délután bonyolítják az első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadót az NB I-ben. Az élvonalban tavaly 8. helyen végző Szpari az NB II-t megnyerő és így az első osztályba visszajutó Kisvárda Master Good FC-t fogadja. A rétközi egylet májusban kinevezett vezetőedzője, Gerliczki Máté beugróként korábban három mérkőzésen már megízlelhette trénerként az NB I. légkörét, most azonban már a felkészülés legelejétől ő irányíthatta a szakmai munkát. A 46 esztendős szakember számára is különleges lesz a holnapi összecsapás.

Gerliczki Máté elégedett a felkészüléssel, de tudja, az igazi válaszokat a bajnoki mérkőzések adják meg

Fotó: kisvardafc.hu.

Sötét lóként tekintenek sokan az országban a Kisvárda Master Good FC-re, amelynek az előző idényben sikerült az, amely nem sok együttesnek az elmúlt években, évtizedekben. A csapat a 2023/2024-es idény végén búcsúzott az élvonaltól, a következő szezonban azonban magabiztosan nyerte az NB II-t, így azonnal sikerült visszajutnia a legjobbak közé.

Ami a felkészülést illeti, az eredmények alapján kiválóan sikerültek az elmúlt hetek, hiszen hét meccséből hatot is megnyert a gárda.

– Minden tervezett feladatot sikerült elvégezni ebben a hat hétben, amin túl vagyunk. Nagyon tartalmas időszak volt, de szerencsésnek is mondhatom magam, hiszen úgy vettem át a csapatot, hogy nagyon sok mindennel már tisztában voltak a játékosok a csapatjátékot illetően, szóval minimális dolgokkal kellett ezt továbbfejleszteni. Azok az alapelvek, amelyek le lettek fektetve, úgy tűnik, működnek, de tiszta képet természetesen csakis a bajnoki mérkőzéseken kaphatunk – fogalmazott a tréner. Gerliczki hozzátette, szerencsésnek mondhatja magát, azt is elmondta, miért.

Az NB II-ben bajnoki címet szerző Kisvárda keretének jelentős része megmaradt és úgy tűnik, az új igazolások is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

– A felkészülés legfontosabb eleme volt, hogy már a felkészülés legelején szinte teljesen készen volt a játékosállományunk, az nagyon nagy nehezítő tényező - és ezt a nemzetközi színtéren is láthatjuk -, amikor az utolsó pillanatokban esnek be új játékosok, az biztosan sokkal később lesz működőképes gépezet. Nekünk ebből a szempontból is ideális volt a keretösszetétel, hogy már az első edzőmérkőzésen 95 %-ban azokra a játékosokra számíthattam, akiket a bajnokikon is viszontláthatunk.