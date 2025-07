Felélesztik a hagyományt

Augusztus 23-án újra egész nap kézilabda pattogástól lesz hangos a Continental Aréna, ekkor rendezi a Szabolcs Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség a Harsányi Gergely Nemzetközi Kézilabdatornát.

A Nyíregyházi Sportcentrum két korosztályos csapata is indul a Harsányi Gergely kézilabdatornán fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

– Régi hagyományt próbálunk ezzel újjáéleszteni, ebben partnerük a Nyíregyházi Sportcentrum, amely teljes mellszélességgel állt kezdeményezésünk mellé. 2015-től éveken keresztül nagy sikerrel rendeztük meg a több napos HUN-IOR kupa nemzetközi utánpótlástornáinkat. Ezekre a viadalokra a hazai gárdák mellett Ukrajnából, Szlovákiából és Romániából érkeztek rendszeresen határon túli magyar csapatok. A versenynaptárba igyekeztünk úgy beilleszteni a tornát, hogy a csapatoknak jó felkészülési lehetőséget nyújtson. A határon túli együttesek hasonló játékerőt képviseltek, így nagy küzdelmeket és izgalmas mérkőzéseket láthatott a közönség – mondta dr. Tordai Ilona, a Szabolcs Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke. – Egy-egy ilyen alkalom remek lehetőség arra, hogy a fiatalok megmutassák magukat, hiszen ebből a korosztályból lehet közvetlenül belépni a felnőtt kézilabdába. Emellett a játékvezetőknek is jó felkészülési lehetőséget nyújt, hiszen nemzetközi mérkőzéseken bíráskodhatnak, így rutint szerezhetnek – tette még hozzá.

Volt olyan év, amikor Nyíregyháza mellett Csengerben, Demecserben, Kisvárdán, Nagykállóban, Nyírbátorban, Tiszavasváriban és Vásárosnaményban is rendeztek mérkőzéseket. Idén Nyíregyházán lesznek mérkőzések, két korosztályban összes nyolc fiú csapat küzd a végső helyezésekért. U20-as korosztályban a Nyíregyházi Sportcentrum csapata mellett a DEAC és a Balmazújváros mellett a Székelyudvarhelyi Iskolás SK is pályára lép. U18-asoknál határon túlról érkezik a Székelyudvarhelyi Iskolás SK és a Nagybányai Minaur Akadémia, az anyaországot pedig a Nyíregyházi Sportcentrum mellett a SZIKE Nyíregyháza képviseli.

Harsányi Gergely: "megtiszteltetés, hogy rám gondoltak"

A torna névadója Harsányi Gergely, aki ezer szállal kötődik a nyíregyházi kézilabdához. Karrierjét szülővárosában, Nyíregyházán kezdte, majd a PLER-hez igazolt, aztán a Ferencváros következett, játékos-pályafutását Tatabányán fejezte be. A magyar válogatottban 2003-ban mutatkozott be, és több más világverseny mellett a nemzeti csapattal részt vett két olimpián is.

Kicsit meglepődtem a felkérésen, de megtiszteltetés, hogy rám gondoltak. Régen elkerültem Nyíregyházáról, de innen indult a pályafutásom és sokat köszönhetek a sportnak és a nyíregyházi kézilabdázásnak, így örömmel vállaltam a felkérést

– mondta Harsányi Gergely.