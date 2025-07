Konferencia Liga: Nem akármilyen bemutatkozás Keresztes Krisztiántól a Dundee United-ben

Csütörtök este hazai pályán lépett pályára a skót élvonalbeli Dundee United az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második körében. A narancsmezes együttes kezdőcsapatában ott volt a Nyíregyháza Spartacus FC-től kölcsönvett Keresztes Krisztián, valamint a nemrég még a Ferencvárost erősítő Isaac Pappoe is. A narancsmezes együttes ellenfele luxemburgi UNA Strassen volt, így a mérkőzés egyértelmű esélyese a Dundee volt. A skót csapat azonban sokáig nem tudta feltörni ellenfele védelmét, ráadásul Keresztes a 18. percben egy sárga lapot is begyűjtött. A magyar légiós aztán a szünet után mással is észrevétette magát, a 47. percben az ő passzából szerezte meg a vezetést és egyben a győzelmet érő találatot Zachary Sapsford. A Dundee United így 1–0-ra nyerte az odavágót, Keresztes pedig gólpasszal mutatkozott be a nemzetközi porondon.

Úgy tűnik, Keresztes Krisztiánnal (álló sor, középen) jó vételt csinált a Dundee United

Fotó: Getty Images