"Egyértelműen ez életem lehetősége" – Keresztes Krisztián bemutatkozott a Dundee Unitedben

– Mint mindenhol, itt is meg kell harcolni a helyért, ráadásul jobbnak kell lennem azoknál, akik már bizonyítottak. Háromvédős rendszerben futballozunk, ezt kedvelem, de a négyvédőssel sincs gond, abban is szerepeltem már, megoldom. A lényeg, hogy minél több időt töltsek a pályán. Biztosan rengeteg párharc vár rám, ezt már néhány edzéssel a hátam mögött is tapasztaltam. Azt is, hogy idekint a gyep minősége – nyilván a kedvezőbb, esősebb időjárás miatt is – szenzációs. Nagyon sűrű a fű, és rendkívül rövidre vágják, így gyors a labda, pörög a játék – ahogyan láttam felvételeken, a liga tempója is intenzív. Eddig szépen vettem a lépcsőfokokat: hat éve az NB III-as Sárvárban, öt éve az úgyszintén harmadosztályú Sopronban szerepeltem, majd következett az NB II-es Dorog és az akkor még úgyszintén második ligás ETO, az előző idényben pedig bemutatkozhattam az élvonalban a Nyíregyháza színeiben. Újra szintet léptem – itt is bizonyítani akarok.