Váratlan fordulat: a csapattal kezdte meg a felkészülést, most mégis eligazolt

Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good kerete tovább izmosodott közvetlen a bajnoki rajt előtt, a Vasas FC-től kölcsönbe érkezett egy évre Pintér Filip. Ezzel nem ért véget a rétközieknél a játékosmozgás, keretükben újabb változás történt, Cérna Erik távozott, a 22 éves játékos az NB II-es Szentlőrinc csapatában folytatja pályafutását. Távozása némileg váratlanul hatott, hiszen a felkészülést a Kisvárda NB I-es keretével kezdte meg, a szakmai stáb azonban mégsem számított a játékára. Czérna Erik végigjárta a ranglétrát a kisvárdai akadémián, majd bemutatkozott a felnőtt mezőnyben. Mindössze 18 éves volt, amikor lehetőséget adtak neki az NB I-ben: a Ferencváros ellen például kezdő volt, de csereként többször is pályára lépett az élvonalban.

Czérna Erik a Kisvárda Master Good színeiben debütált az élvonalban Fotó: Török Attila

– Ez egy új fejezet lesz a karrieremben, mert komoly sérüléseken estem át, és most Szentlőrincen szeretném magam felépíteni, csúcsformába akarok kerülni. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert barátságos, befogadó közegbe kerültem, és roppant szimpatikus a klub által képviselt filozófia. Tökéletes a szakmai stáb, szerintem minden adott ahhoz, hogy egyénileg és csapatként is tovább fejlődhessünk. Szeretnék minél előbb hasznos tagja lenni a csapatnak, és jó játékkal akarok hozzájárulni ahhoz, hogy elérjük a céljainkat – fogalmazott a baranyai csapat honlapján a jobbhátvédként és szélső támadóként is bevethető játékos.