Kegyvesztettből lett a védelem oszlopa, ezt a szülinapot nem felejti el a várdai óriás (videóval)

Tavaly ősszel az NB II-es idény elején Révész Attila kegyvesztettjévé vált Bernardo Matic, hogy aztán a téli felkészülési időszakban megkapja a második esélyt az akkor még a vezetőedzőként is tevékenykedő sportigazgatótól. A rutinos horvát védő pedig élt a lehetőséggel, tavasszal a Kisvárda Master Good FC védelmének oszlopa volt és amikor kellett, az ellenfél kapujánál is feltalálta magát. Ez pedig úgy tűnik, az élvonalban is fegyvere lehet a rétközi alakulatnak, erre jó példa lehet, hogy Branimir Cipetic szögletére tökéletesen érkezett a 194 centiméter magas, a 31. születésnapját éppen a meccs napján ünneplő védő.

Emlékezetes születésnap! Bernardo Matic szerezte a Kisvárda Master Good FC első gólját az NB I-ben a feljutás után

Fotó: Bozsó Katalin

A kitűnő teljesítmény természetesen nem kerülte el az ország első számú sportnapilapjának figyelmét sem, amely szokás szerint keddi lapszámában tette közzé a mögöttünk hagyott forduló legjobb csapatát. A Szpari–Kisvárda mérkőzésről csupán Bernardo Matic került be a legjobbak közé, ő azonban közülük is a legjobbnak bizonyult. Az együttesből a kapus Dibusz 6-os osztályzatot kapott, a 3-4-3-as felállás valamennyi mezőnyjátékosát 7-esre értékelték, Matic azonban 8-ast kapott az alábbi indoklással: "Megadta a módját a harmincegyedik születésnapja megünneplésének: remek gólt szerzett, megelőzte a védőjét, Pavlosz Korreát. Végig magabiztosan irányította a kisvárdai védelmet, többször is rajta akadt meg a nyíregyháziak támadása."

A horvát összességében a hetedik, az NB I-ben pedig a második gólját szerezte kisvárdai játékosként, a legjobbak mezőnyében eddig 2024 tavaszán az Újpest ellen hazai pályán 4–1-re megnyert meccsen volt eredményes.

Az 1. forduló válogatottja:

Fotó: Print Screen

Labdarúgás, NB I. Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good FC 1–1 (0–1) Nyíregyháza, Városi Stadion. V.: Berke (Garai, Rózsa). Nyíregyháza: Kersák, – Alaxai, Korrea, Evangelou, – Benczenleitner (Antonov 64.), Toma (Manner 84.), Katona (Keita 64.), Májer, – Nagy D., Beke (Babunski 64.), Edomwonyi (Kovácsréti 76.). Vezetőedző: Szabó István.

Kersák, – Alaxai, Korrea, Evangelou, – Benczenleitner (Antonov 64.), Toma (Manner 84.), Katona (Keita 64.), Májer, – Nagy D., Beke (Babunski 64.), Edomwonyi (Kovácsréti 76.). Szabó István. Kisvárda: Popovics, – Cipetic, Oláh, Matic, Nagy K., – Soltész D., Melnyik, Popoola (Soltész I. 84), – Mesanovic (Matanovics 77.), Novothny (Molnár G. 68.), Jordanov. Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Popovics, – Cipetic, Oláh, Matic, Nagy K., – Soltész D., Melnyik, Popoola (Soltész I. 84), – Mesanovic (Matanovics 77.), Novothny (Molnár G. 68.), Jordanov. Gerliczki Máté. Gól: Kovácsréti (90+4., 11-esből), ill. Matic (7.)

A mérkőzés összefoglalója: