A bajnoki főpróbán is győzött a Kisvárda

Szinte vadonatúj stadionban játszhatta utolsó felkészülési mérkőzését a Kisvárda Master Good FC a jövő hét vasárnapi, Nyíregyháza Spartacus FC elleni bajnoki előtt. A találkozó érdekessége volt, hogy mindkét csapat most jutott fel az első osztályba. A mérkőzésen szép számmal jelen voltak a hazai és vendég szurkolók egyaránt, hiszen utóbbiaknak sem kellett nagy távolságot leküzdeniük.

A Kisvárda Master Good FC Eperjesen győzött az utolsó felkészülési mérkőzésén fotó: kisvardafc.hu

Az eperjesiekkel tavaly kétszer is megmérkőzött a Kisvárda Master Good FC, nyáron 1–1-es döntetlent játszott ellene a csapat Kisvárdán, a télen ugyanott 1–0-ra kikapott az akkor még Révész Attila irányította gárda. A találkozón már az elején magához ragadta a kezdeményezést a Várda, Soltész Dominik el is találta a felső lécet. Röviddel a szünet előtt már pontosabban célzott, Popoola beadását váltotta gólra.

A kapufa nem volt a Kisvárda Master Good FC-vel

Igazi bajnoki hangulata volt a mérkőzésnek, itt is, ott is jöttek a sárga lapok, Jordanov pedig szintén eltalálta a kapufát, de kifelé pattant ezúttal is. Ha ez nem lett volna elég, éppen ebből az ellentámadásból szerzett gólt a Tatran, a védők nem tudtak felszabadítani.

A győzelem mégsem maradt el, mert a végén Molnár Gábor is bevette az ellenfél kapuját, így a Nagymihály elleni edzőmeccset követően megint az történt, hogy az ellenfél egyenlítése után sikerült kicsikarni a győzelmet.

– Minden szempontból megfelelt főpróbának ez a mérkőzés. Nagyon örülünk, hogy egy éven belül harmadszor sikerült játszani az Eperjessel, amely most is bizonyította, hogy megbízhatóan jó csapat, és eddig nem is sikerült legyőznünk. Nagyon szép stadionban játszottunk, sok néző előtt, úgyhogy valamilyen szinten sikerült az első fordulót is modelleznünk, de akkor minden bizonnyal telt ház előtt lépünk majd pályára. Voltak jó megmozdulásaink, de előjöttek olyan hibák is, amelyeket az eddigi, gyakorlatilag nézők nélkül játszott edzőmeccseinken nem tapasztalhattunk meg. Ezekben a helyzetekben kicsit másként működtek a lábak, voltak olyan kellemetlen szituációk, amelyeket a Nyíregyháza meg is büntethetne az első meccsen, de ezek egész egyszerűen nem fordulhatnak majd elő téthelyzetben – értékelt a találkozó után Gerliczki Máté, a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője.