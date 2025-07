Befejezetlen ügy: visszatér a Kisvárda az élvonalba, van mit folytatni

Innen jön tehát a folytatás, ami több érdekességgel is kecsegtethet. Annyi bizonyos, hogy a 2. fordulóban, a Paks ellen, hazai pályán lejátssza 200. élvonalbeli meccsét a Kisvárda Master Good FC, az ötödik fordulóban a Ferencváros ellen pedig megrendezik a századik hazai bajnokit is. Viszonylag korán eljöhet a csapat 250. gólja az első osztályban, és a hazai gólok tekintetében sincs messze (14) a 150-es határ. Emellett amennyiben a csapat valóban a bennmaradást célozza meg, meg kell lennie az idényben annak a 9 hazai győzelemnek is, ami az 50-hez hiányzik. Márpedig ez esetben a 300. bajnoki pont is célba vehető, ehhez 41 pont szükségeltetik.

A várdaiakat Dajka László irányította eddigi a legtöbbször az NB I-ben, szám szerint 40 alkalommal, őt Supka Attila (33), Török László (24), Erős Gábor (21), Feczkó Tamás (21), Bódog Tamás (14), Joao Janeiro (12), Milos Kruscsics (12), Miriuta László (8), Mátyus János (6), Gerliczki Máté (3), Kondás Elemér (2) és Kocsis János (2) követik.