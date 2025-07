„Nagyon büszke vagyok a csapatra" – Gerliczki Máté a Szpari-Kisvárda után (videóval)

– Jól kezdtük a mérkőzést, meg is tudtuk szerezni a vezetést és utána is folyamatosan azt éreztem, hogy azok, amiket gyakoroltunk a felkészülés során, azok visszaköszöntek. Tudtunk olyan támadásokat vezetni, amelyekre készültünk, jó helyeken szereztünk labdákat, veszélyesek tudtunk lenni, az eső félidőben milliméterek hiányoztak például Jordanov lehetőségénél. A szünet után úgy érzem, ugyanaz folytatódott, hosszabb ideig irányítottuk a mérkőzést. Rárúghattuk volna a második gólt, a végén is volt egy hatalmas helyzetünk, az döntött, hogy nem tudtuk lezárni a meccset. A pontvesztés miatt természetesen csalódott vagyok, de annak örülök, hogy amit megbeszéltünk, az működött, számos elképzelésünk visszaköszönt, úgyhogy ebből a szempontból nagyon büszke vagyok a csapatra. Ami miatt hiányérzetem van, hogy a rengeteg befektetett munka ellenére nem tudtuk megnyerni a meccset