Munkába álltak a kisvárdai kézisek (fotókkal)

Sokan még szabadságukat töltik és a hasukat süttetik a rekkenő hőségben a vízparton, vagy éppen a hűs limonádéjukat kortyolgatják az árnyékban. Nem úgy a Kisvárda Master Good SE játékosai, akik elkezdték felkészülésüket a következő szezonra. Szerdán csoki barnán, kipihenten és ami a legfőbb, tettre készen érkeztek a lányok a a csarnokba az idény első foglalkozására. A munkát nem nulláról kezdték meg, július eleje óta már mindenki egyéni edzésterv szerint készült, így nem okozott senkinek gondot a könnyűnek nem nevezhető futóteszt teljesítése. Ez még csak a kezdet volt, megerőltető nyolc hetes program vár a csapatra, amely megalapozhatja a szezonbeli jó teljesítményt.

A Kisvárda Master Good SE szerdán megkezdte felkészülését a következő szezonra fotó: kisvardaikezi.hu

Jó állapotba tértek vissza a lányok, látszik, hogy becsületesen elvégezték az egyéni feladatokat, amely erős alapja lesz a közös munkának

– osztotta meg első tapasztalatait az együttes vezetőedzője, Józsa Krisztián.

Nem teljes azonban még a keret, Rosokha Ljubov a B U19-es Európa-bajnokságon az ukrán válogatott tagjaként vesz részt, így később kapcsolódik be a közös munkába, Kovalcsik Bianka pedig a rehabilitáció részeként még egyéni munkát végez. A többieknek a felkészülés hosszú heteit három szakaszra bontotta a szakvezetés.

A Kisvárda Master Good SE idén is rendez tornát

– Az első héten a felméréseké a főszerep, ezt követően a fizikális munka kerül előtérbe, figyelembe véve a tesztek eredményeit, de természetesen a labda is előkerül majd. „Leporoljuk” a páros, illetve a hármas kapcsolatokat, hogy a kezdésre ismét készség szinten menjenek. A következő héten pedig a szilárd alapok lerakása a feladat, amelyre a szezonunkat építhetjük majd. Ezt a szakaszt augusztus elsején az Eger elleni idegenbeli edzőmérkőzéssel zárjuk. A következő két hétben, amellett, hogy továbbra is nagy hangsúlyt kap a fizikális munka, már a taktika is előtérbe kerül, különböző játékok, variációk begyakorlására fókuszálunk. És egy picit már a bajnoki ritmust is elkezdjük szokni, hiszen minden héten edzőmérkőzést játszunk. Augusztus 8-án ás 9-én hazai rendezésű tornán veszünk részt. Ezt követő hét péntekjén (aug. 15.) az MTK vendégei leszünk, majd augusztus 22-23-án Dunaújvárosban tornázunk – avatott be a részletekbe Józsa Krisztián.

Innen aztán már karnyújtásnyira van a bajnoki rajt, ezért a felkészülés utolsó szakasza a frissítésé, a finomhangolásé, a formaidőzítésé.