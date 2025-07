Kisvárda Master Good SE: túl az első két héten

Még javában tart a nyár, a Kisvárda Master Good SE azonban már a szeptember első hétvégéjén induló bajnoki szezonra készül. Az együttes két hete kezdte el a közös munkát, pénteken pedig lejátssza első felkészülési mérkőzését, a rétköziek első ellenfele a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is az NB I/B-s Eger lesz. A mögöttük hagyott időszakról, az elvégzett munkáról beszélgettünk podcastunkban Józsa Krisztián vezetőedzővel. A szakember arról is szólt, hogy az újonnan érkezők miként illeszkedtek be, és szót ejtett a felkészülés következő szakaszáról is.

A Kisvárda Master Good SE két hete kezdte meg felkészülését a bajnoki szezonra fotó: kisvardaikezi.hu