Közeledik a bajnoki nyitány: tapasztalt játékosaiban bízik a Kisvárda

Rohamtempóban közeledik a 2025-2026-os OTP Bank Liga nyitánya: július 27-én az élvonalba egy év után visszajutó Kisvárda Master Good a vármegyei rivális Nyíregyháza Spartacus FC otthonába látogat. Érdekesség, hogy a felek a történelem első élvonalbeli vármegyei rangadójára készülnek.

Stabil csapattá érhet a Kisvárda

Fotó: kisvardafc.hu

Bajnokként érkezik a Kisvárda

A Kisvárda a másodosztály bajnokaként harcolta ki a feljutást. A vezetőedző és egyben sportigazgató Révész Attila átadta ugyan a stafétát Gerliczki Máténak, ám a korábbi asszisztensedző 2022 óta dolgozik Révész mellett, ráadásul a keret magját is együtt tartották, így bátran kimondható, hogy a Rétközben a rutinban és az állandóságban bíznak. Ráadásul az erősítés is remekül sikerült, érkezett Zalaegerszegről a balhátvéd Medgyes Sinan, Budafokról Oláh Bálint, a kecskeméti ikon, Nagy Krisztián, visszatért a helyi legenda Bohdan Melnik, valamint Lengyelországból hazatérve a Kisvárda csapatát választotta Novothny Soma is. Az „ismeretlent" a bolgár Toniszlav Jordanov jelenti, akikről egyelőre ódákat zengenek a csapatnál.

Az állandóságnak pedig a felkészülési időszakban is meglett az eredménye, hét meccsből hatot megnyert a gárda. A sorsolás igencsak nehéz, hiszen a Nyíregyháza után a Paks, a Puskás Akadémia, az Újpest és a Ferencváros következik.