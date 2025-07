Újra győztes csapat tagja volt a Blue Sharks kosarasa

A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks válogatott centere, Komma László gyakorlatilag végigdolgozza a nyarat a 3×3-as nemzeti együttessel. Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, a magyar csapat különböző tornák mellett sikerrel vette az eddigi legfontosabb feladatot, az Európa-bajnoki selejtezőt, vagyis a mieink is ott lesznek a szeptemberi koppenhágai Eb-n.

Komma László akcióban

Fotó: 3x3 Pro Tour

Újabb tornát nyertek Komma Lászlóék

Laciék addig sem esnek ki a ritmusból, néhány napja például másodszor is tornát nyertek Horvátországban. Komma László a Blue Sharks honlapjának nyilatkozott.

– Nagyon szuperül alakul a nyaram – kezdte beszámolóját a magasember. – A múlt heti tornagyőzelem is óriási élmény volt. Nagyon jó csapatok szerepeltek a tornán, de mondhatjuk, hogy magabiztosan nyertünk. Ez egy többállomásos, profi 3×3-as tornasorozat, aminek az umagi és a Nova Gradiska-i állomását is megnyertük. Ezen a hétvégén ugyanennek a tornasorozatnak a sibeniki állomására megyünk, ami az utolsó tornánk lesz, mielőtt elkezdenénk a normál, 5-5 kosárlabdaszezonra való felkészülést. Augusztusban visszatérek Nyíregyházára, hogy a csapattal együtt készüljek. Augusztus végén lesz a World Tour – a legrangosabb 3×3-as tornasorozat – egyik állomása Debrecenben, amin a tervek szerint mi is részt veszünk, ezzel is készülünk a szeptember elején, Koppenhágában rendezendő Európa-bajnokságra, amire Bukarestben sikerült kvalifikálnunk magunkat. A tervek szerint az lesz az utolsó 3×3-as esemény számunkra az évben, utána mindenki visszatér a klubcsapatához és csak a bajnokságra koncentrál.