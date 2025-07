A profi rendezés garancia volt a sikerre

– Idén is nagyon jól sikerült a verseny, a nevéhez méltó volt a szervezés, a csapatok rendkívül elégedetten távoztak – mondta el kérdésünkre az egyesület elnöke, Solymosi János. – Zircnél bekerült egy új emelkedő az útvonalba, amely megtette a hatását, szétszedte a mezőnyt. A győztes személyéről azonban ezúttal is a pannonhalmi emelkedő döntött, ahol Belletta megrogyasztotta a riválisait és magabiztosan nyerte meg a versenyt. Pelikán János eredménye óriási dolog, nagy öröm, hogy újra volt magyar a dobogón. Ebben a mezőnyben ilyen eredményt elérni meglehetősen impozáns teljesítmény. Az is büszkeségre adhat okot, hogy egyértelműen látszik: szépen fejlődik a magyar kerékpársport, évről évre javul a hazai csapatok, versenyzők teljesítménye. Ez is visszaigazolása annak, hogy megéri ilyen versenyeket rendezni.