Nyolc gólt lőtt a hajdúsági csapatnak a Mátészalka, amely nem aprózza el az erősítéseket

Nagy reményekkel vágott bele az NB III-as kalandba az előző idényben a Mátészalkai MTK, ám finoman szólva nem tervszerűen alakultak az egyesület dolgai a szezon során. A csapat két edzőváltáson is átesett és végül utolsó helyezettként intett búcsút a harmadosztálynak. A Szatmár fővárosában azonban úgy tűnik, újra vérmes reményekkel vágnak neki a vármegyei I. osztálynak.

A Gyulaháza ellen "csak" négyet lőtt a Mátészalkai MTK

Fotó: mateszalkafoci.hu

Sándor Tamás, majd Sánta Tibor után az előző idény utolsó negyedében már a korábban NB I-ben is pályára lépő Gyurján Bence irányította a szakmai munkát játékos-edzőként, csodát azonban ő sem tudott tenni. A csapat kiesett, Gyurján játékosként maradt a klub kötelékében, sőt sportigazgatói megbízatást kapott. Időközben Makszim Gábor személyében a csapat új edzőjét is kinevezték és megkezdődött a játékoskeret átalakítása is.

Összesen tizenöt fő hagyta el a Mátészalkai MTK-t, így szinte alapjaiban kellett újjáépíteni az együttest. Ám ez az eddigiek alapján nem is akárhogyan sikerült, már tíz labdarúgó érkezését jelentette be az egyesület, közöttük néhány igen nagy múltú labdarúgóval.

Ha a támadó szekciót nézzük, ki kell emelni Kovács Norbertet, aki korábban több idényt eltöltött az NB II-es Nyíregyháza Spartacus FC-nél, összesen pedig 22 gólt szerzett a másod-, illetve harmadosztályban. Személyében egy gyors és kiváló fizikai adottságokkal rendelkező játékos csatlakozott a kerethez, aki az első harmad bármelyik pozíciójában hasznosítható.

Ami azonban az igazi erőssége lehet a Mátészalkának, az a masszív középpálya és védelem. Balhátvéd posztra a rutinos Farkas Márkot sikerült elcsábítani a Sényő FC-től, a 33 éves labdarúgó szintén évekig volt a Szpari játékosa, de játszott a Gyirmót FC Győr, a Szombathelyi Haladás és a Kisvárda Master Good FC színeiben is.

Négy meccs: 23 lőtt gól

Több évtizedes profi játékosmúlttal a háta mögött érkezett a Mátészalkai MTK-hoz Bényei Balázs. Pályafutása során az NB I-et, az NB II-t és az NB III-at is megjárta, stabil tagja volt a Debreceni VSC-nek, majd alapemberként számítottak rá Mezőkövesden, Békéscsabán és a DEAC-nál is.