Milák Kristóf és Kós Hubert csúcsait ostromolja a nyírbátori úszózseni

A közelmúltban ért véget a somorjai ifjúsági korú úszók Európa-bajnoksága. A megméretésen ott volt a a Bátori Sárkány Úszóegyesület kiválósága, Antal Dávid is, aki három számban állt rajtkőre és nem is akármilyen eredménnyel tért haza. A vármegyei Év Sportolója férfi egyéni kategóriában élen végzett Antal nem a levegőbe beszélt, mikor azt nyilatkozta portálunknak, hogy az Európa-bajnokságon éremesélyesnek számít a tavalyi eredményei alapján. A szót tett követte, 200 pillangón Európa-bajnok lett, 100-on pedig Milák Kristóf nyomába eredt és egyéni csúcsot repesztve ötödik helyen végzett. Edzője is elégedett tanítványa teljesítményével.

Milák Kristóf és Kós Huber után Antal Dávid ideje a legjobb 100 pillangón Fotó: Istvan Derencsenyi/European Aquatics

Csak Milák Kristóf és Kós Hubert van előtte

– Maximálisan meg vagyok elégedve, amiért mentünk, azt elhoztuk – sommázott röviden Kaliba Viktor. – A legjobb idővel érkeztünk, a legjobbal távoztunk, az elődöntőben, a középfutamban, majd a döntőben is a legjobb időt úszta kétszázon. Egyéni csúcsot javított, de véleményem szerint maradt benne még egy pici. A lényeg azonban az aranyérem mellett, hogy ezzel az idővel kvalifikálta magát a korosztályos világbajnokságra.

Százon is remek időt úszott, nála jobb eredménnyel jelenleg csak Milák Kristóf és Kós Hubert rendelkezik. Ennek azért örülünk nagyon, mert erre a távra külön nem készültünk

– fejtette ki bővebben a szakember.

A világbajnokság augusztus végén a románia Otopeniben lesz, amely új kihívás elé állítja az edzőt és versenyzőjét, mert a világeseményen nem elég „csak” továbbjutni az előfutamokból, hanem viszonylag jó időt kell úszni, hiszen nem rendeznek középfutamokat, egyből a döntő következik. Ráadásul a megszokottól eltérő a program, a 200 pillangót az utolsó napon rendezik. Ezért külön szövetségi engedéllyel csak az utolsó három napra utaznak Romániába. Ezen kívül még előtte rendezik a korosztályos magyar bajnokságot, amelyen Kaliba szerint illik részt venni.

Nyolc számot vállal Kaposváron

– Szakmailag nagy kihívás ez, hiszen ilyen rövid idő alatt nem lehet háromszor csúcsformába kerülni. Ami az országos bajnokságot illeti, Dávid a tavalyi tízzel ellentétben, idén csak nyolc számban indul. Kaposváron rajthoz áll 50, 100, 200 háton, 50, 100, 200 pillangón, valamit 50 gyorson és 200 vegyesen. Erre külön nem készülünk, megpróbáljuk megoldani menetből, mert a csúcsformát a korosztályos világbajnokságra hegyezzük – avatott be a részletekbe Kaliba Viktor.