Szabolcsi rangadóval indul a bajnokság az NB III-ban is! Íme a megyei csapatok teljes őszi menetrendje

Az MLSZ Versenybizottsága közzétette az NB III. Északkeleti csoportjának bajnoki menetrendjét. A harmadosztályban idén is négy együttessel képviselteti magát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, hiszen a Kisvárda Master Good II., a Nyíregyháza Spartacus II., a Sényő FC és a Tarpa SC is a bajnokság részét képezi. Az előző bajnoki évadhoz hasonlóan az már most eldőlt, hogy a tavaszi első két fordulót előrehozták őszre, így a téli szünet előtt 17 fordulót rendeznek meg. Az első fordulót július 27-én rendezik, a mérkőzések pontos időpontjai azonban egyelőre nem ismertek.

A Kisvárda Master Good II. és a Nyíregyháza Spartacus II. az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában csapnak össze

Fotó: kisvardafc.hu.