Vármegyei rangadóval indul az NB III., így várják csapataink a hétvégét

A Mátészalkai MTK személyében egy csapat távozott, a Tarpa SC-vel azonban egy gárda érkezett, így nem csökkent vármegyénk "delegációja" az NB III. Északkeleti csoportjában. Szombaton elrajtol a harmadosztály is, ráadásul a sorsolás már az első fordulóban úgy hozta, hogy szomszédvárak mérkőznek meg.

Az alaposan átalakult Sényő hazai pályán fogadja a Szpari II.-t az NB III. Északkeleti csoportjának nyitófordulójában

Fotó: Sényő FC-ZMB Building

A nyitóforduló egyetlen szombati találkozóját ugyanis éppen Sényőn rendezik, melynek vendége a Nyíregyháza Spartacus FC II. lesz. Mindkét oldalon komoly változások történtek a nyáron, Sényőn ugyan továbbra is Kapacina Valer irányítja a szakmai munkát, ám a játékoskeret szinte teljes egészében kicserélődött.

– Nagy átalakuláson ment keresztül a klub és a csapat is. Azt gondolom, minőségi igazolásokat tudtunk végrehajtani. A felkészülés jól sikerült, a fiúk nagyon motiváltak, ahogyan én is. Szeretnénk már az első fordulóban eredményesek lenni, ezért mindent meg is fogunk tenni – mondta el Kapacina Valer megkeresésünkre.

A Szpari második gárdájánál éppen a szakmai stábban történtek lényegesebb változtatások, Török László helyét Papp Ákos vette át, a keret pedig gyakorlatilag teljes egészében saját nevelésű fiatalokból áll.

– Az első fordulót minden csapat várja, hiszen azért dolgoznak a felkészülési időszakban, hogy pontokért játszhassanak. A mi esetünkben ráadásul ez egy vármegyei rangadóval párosul. Mindkét csapat jelentős változásokon ment keresztül. A játékosoktól nagyon bátor játékot várok. Biztos vagyok abban is, hogy sokan kilátogatnak majd erre a mérkőzésre.

Felkészült az újonc az NB III-ra

A Tarpa SC a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály előző kiírásának bajnokaként sikeresen vette a Területi Osztályozót is, a beregi együttes a Dombóvárt 3–1-es összesítéssel bmúlta felül (aztán később kiderült, a Dombóvár is indulhat a harmadosztályban). Az NB III. újonca épp csak átlépi a megyehatárt vasárnap, a Cigánd vendége lesz a gárda.

– Az osztályozó mérkőzések után, kevés ideje volt pihenni a csapatnak, hamar el kellett kezdenünk a felkészülést. Szerencsére a tavalyi játékoskeret megmaradt, sikerült pár játékost hozzájuk igazolni, meglátjuk ez mire lesz elég – fogalmazott Gál Richárd, a Tarpa csapatkapitánya.

– Kevés időnk volt, de úgy gondolom sikerült a felkészülés alatt eleget gyakorolni és játszottunk három edzőmérkőzést is. Megvan a tervünk az első bajnoki mérkőzésre, tudjuk, hogy rutinos csapathoz látogatunk, nem mi vagyunk az esélyesek a vasárnapi mérkőzésen, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy eredményesen kezdjük a bajnoki rajtot.

A Kisvárda Master Good FC II. a tavalyi idényt annak ellenére az előkelő hatodik helyen zárta, hogy utolsó négy meccsét elveszítette. Törtei Tamásék célja, hogy a 2025/2026-os idényben is az élmezőnyben kopogtassanak. A csapat a DEAC otthonába látogat vasárnap.

– Zavartalan felkészülési időszak után nagyon bizakodóak vagyunk. Idegenben játszunk egy nagyon jó csapat ellen, ennek ellenére győzelemmel szeretnénk kezdeni az új szezont és elhozni a három pontot a DEAC otthonából.