Nocsak, külföldre tart a Szpari csatára

Egy hét van már csak a bajnoki rajtig és a Nyíregyháza Spartacus FC kerete még mindig nem teljes. A klub pénteken és szombaton is számolt be változásokról, szerződést kötöttek Tarcsi Róberttel, valamint profi szerződést kapott a saját nevelésű Czimer-Nyitrai Ádám. Azt is bejelentették, hogy a Puskás Akadémiától ismét kölcsönbe érkezett Farkas Bendegúz, a fiatal hátvéd pályára is lépett szombaton a Szpari utolsó felkészülési mérkőzésén és súlyos sérülést szenvedett. Várható még mozgás a keretben, távozhat Eppel Márton, erről portálunk is beszámolt.

Távozhat a Nyíregyháza Spartacus FC csatára, Eppel Márton Fotó: Czinege Melinda

Ezt a hírt erősíti az a tény, hogy Eppel nem volt tagja a Mezőkövesd elleni keretnek. A Mandiner információi szerint a játékos a román élvonal abszolút újoncánál, a Csíkszeredánál folytathatja pályafutását, a portál úgy tudja, hogy több magyar klubbal is folytak egyeztetések, de végül a Csíkszereda lehet a befutó.

Eppel Márton: 31 meccs, 5 gól a Szpariban

Eppel Márton a 2023-2024-es idényben a lengyel élvonalban szereplő Warta Poznan játékosa volt, a szezon végeztével aztán az újonc Nyíregyháza Spartacus FC csapott le a nyolcszoros válogatott támadóra. Augusztusban majd' három év után lépett pályára újra a magyar élvonalban, hogy aztán az új Városi Stadion avatómérkőzésén ő szerezze az első gólt (amely számára az 50. volt az NB I-ben). Bár a következő bajnoki találatra sokat kellett várni, tavasszal nagyon fontos pillanatokban zörgette meg az ellenfelek hálóit: az ő góljával nyert a Szpari a Debreceni VSC és a DVTK ellen is, majd az Újpest elleni első gól is hozzá fűződik – mondhatni: komoly szerepe volt abban, hogy a gárda az élvonalban maradt. Eppel 30 mérkőzésen összesen 5 gólt szerzett a Szpari színeiben.

További hírek a Szparival kapcsolatban