Negyedszerre is kölcsönvette a Szpari

A Nyíregyháza Spartacus FC pénteken jelentette be, hogy szerződést kötött Tarcsi Róberttel, valamint profi szerződést kapott a saját nevelésű Czimer-Nyitrai Ádám, erről portálunkon is beszámoltunk. Szombaton újabb örömteli hírrel jelentkezett vármegyeszékhelyünk élvonalbeli együttese, visszatért Farkas Bendegúz. A fiatal védő a Puskás Akadémia játékosa, a következő szezonban a Szpariban játszhat kölcsönben.

Farkas Bendegúz (88) a negyedik szezonját kezdi meg a Nyíregyháza Spartacus FC színeiben Fotó: Török Attila

Farkas Bendegúz: Megtisztelő, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC ragaszkodik hozzám

– Szerettük volna Bendegúzt végleg megszerezni, nagyon sok tárgyaláson vagyunk túl az elmúlt hetekben, folyamatosan egyeztettünk klubjával, de a Puskás Akadémia továbbra is a kölcsönadásban gondolkodott. Ettől függetlenül köszönettel tartozunk a Puskás Akadémiának, hogy további egy évre rendelkezésünkre bocsátja a fiatal védőt.

A nyíregyházi szurkolóknak nem kell bemutatni, negyedik idényét kezdheti nálunk, egy csupaszív játékos, aki és általa ebben a pozícióban is kialakult a megfelelő létszám

– mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

– Nagyon örülök, hogy a klubok megegyeztek, és visszatérhetek Nyíregyházára, megtisztelő számomra, hogy klub ragaszkodik hozzam. Az elmúlt években szép sikereket értünk el a Nyíregyházával, a feljutás után az élvonalban is pályára léphettem, a telt ház előtt vívott rangadók pedig feledhetetlenné tették a tavalyi szezont. Igyekeztem meghálálni a bizalmat, úgy érzem a szurkolók is befogadtak, és szeretnék a jövőben is úgy pályára lépni a Spartacus mezében, hogy kivívjam a tiszteletüket. Remélem sokszor ünnepelhetünk majd együtt a mérkőzések végén – mondta Farkas.

A 20 esztendős jobbhátvéd a negyedik idényét kezdi meg Nyíregyházán és az elmúlt 3 szezonban összesen 82 mérkőzésen játszott a Szpari színeiben és ezeken három gól mellett tíz gólpasszt jegyzett. Farkas ezen időszak alatt NB II-es bajnoki címet is ünnepelhetett a Szparival és bemutatkozhatott a magyar U21-es válogatottban is.

A játékos szombaton már csatlakozott a többiekhez és minden bizonnyal pályára lép a Nyíregyháza Spartacus FC utolsó felkészülési mérkőzésén, amelyet a városi stadionban rendeznek zárt kapuk mögött.