Hivatalos: Skóciában folytatja a Szpari védője

– Új ország, új körülmények fogadtak, de nagyon tetszik ami Skóciában várt, érződik, mit jelent a futball az itt élők számára. Úgy gondolom, ha az ember életében érkezik egy ilyen lehetőség, akkor bele kell vágni! Szeretném kipróbálni magam ezen a szinten, nem gyakran játszhat az ember BL szintű együttesek ellen, mint a Celtic vagy a Rangers. Fontos érv volt az is, hogy a Konferencia Ligában is szerepelhetek, ahol a cél a csoportkörbe jutás. Mindez nem valósulhatott volna meg a családom nélkül, akik mindenben támogattak, és hálás vagyok Fekete Tivadarnak, aki annak idején szerződtetett engem Győrből, bízott bennem, és így Nyíregyházán bemutatkozhattam az NB I-ben. Ha ez nincs, akkor most nem beszélhetnénk erről a kölcsönadásról. Köszönöm a Spartacusnak, hogy nem csak a klub, hanem az én egyéni érdekeimet is figyelembe vették