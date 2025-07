Szpari: Vége a kapuskérdéseknek, újabb érkezőt jelentett be a klub

Tegnapra és mára is jutott egy bejelentés a Nyíregyháza Spartacus FC háza táján, már amikor a kapusfronton való erősítést jelenti. A Görögországból hazatérő Kovács Dániel után a legutóbb a Kecskemét hálóját őrző Kersák Roland is a Szpariban folytatja. A 27 éves, 190 cm magas hálóőrt éppen ezért Szabó István vezetőedző is jól ismerheti, mivel négy évet dolgoztak együtt, a labdarúgó tagja volt a bajnokságban ezüstérmet szerző KTE együttesének.

Kersák Rolanddal két évig tartó szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus FC

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Szimpatikus volt neki a Nyíregyháza Spartacus FC

– Nagyon örülök, hogy az élvonalban folytathatom pályafutásomat. Szabó Istvánnal évekig dolgoztam együtt, Fekete Tivadart a Ferencvárosból ismertem, és jól esett, hogy szerették volna, hogy Nyíregyházán futballozzak. Kecskeméten egy olyan helyzet alakult ki, hogy felbontottuk a szerződésemet, mert nem abban a szerepben képzeltem el magam, mint amit nekem szántak. Gyorsan zajlottak az események, ezért is örültem a Szpari megkeresésének. Ellenfélként nagyon szimpatikus ami Nyíregyházán folyamatosan épül, tudom, hogy a szurkolók mennyire szeretik a focit, szerettem volna én is ennek a részese lenni

– mondta Kersák Roland a klub hivatalos weboldalán.

A kapus a tavalyi szezonban 22 NB I-es mérkőzésen volt kezdő a Kecskemétben. A Szparinál néhány nap alatt lezongorázták az átigazolását Fejér Béla távozása és Tóth Balázs súlyos sérülése után, kétéves szerződést kötött vele klub.

– Kapus fronton az elmúlt napokban nem unatkoztunk, a korábbi három kapus közül kettőt is nélkülöznünk kell az ismert okok miatt. Adódott a lehetőség, hogy Kersák Rolandot megszerezzük, vezetőedzőnk korábbi állomáshelyén folyamatosan együtt dolgozott vele, jól ismerik egymást, tudják, hogy mit várhatnak a másiktól. Érkezésével sikerült gyorsan lezárnunk a kapuskérdéseket – tette hozzá Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus FC sportigazgatója.

Kersák Roland a Szpari tizedik érkezője a nyáron, korábban Bojan Szankovics, Májer Milán, Bright Edomwonyi, Stefanos Evangelou, Katona Mátyás, Manner Balázs, Nemanja Antonov, Dorian Babunski és Kovács Dániel szerződtetését jelentette be a klub.