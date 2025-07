Őszinte vélemények a Szpari–Várda után, türelmet kért a hazaiak gólvágója – fotókkal, videóval

Ahogyan arról már több ízben írtunk, 1–1-es döntetlennel ért véget az NB I. történetének első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója. Szabó István a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője a mérkőzés után arról beszélt, csapata túl sok technikai hibát vétett, a Kisvárda Master Good FC trénere, Gerliczki Máté pedig a kihagyott helyzetek miatt volt bosszús. A lefújás után a találkozó két gólszerzője, Bernardo Matic és Kovácsréti Márk az M4 Sport kérdéseire válaszolt.

Bernardo Matic (jobbra) szerint a Kisvárda kihúzta a Nyíregyháza Spartacus FC méregfogát

Fotó: Bozsó Katalin

Éppen a mérkőzés napján ünnepelte 31. születésnapját Bernardo Matic, aki már a 7. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda Master Good FC javára. A hórihorgas középhátvéd a tavalyi NB II-es idényben is többször betalált pontrúgás után, ez pedig fontos fegyvere lehet a rétközi alakulatnak az élvonalban is. Matic az egy ponttal elégedett volt, de mint mondta, "lehetett volna három is."

– Remekül kezdtünk, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. Úgy éreztem, hogy a Nyíregyháza nem tett semmi különöset az utolsó percekig, de ilyen a futball – fogalmazott a Kisvárda védője, majd hozzátette, a csapat elsődleges célja továbbra is a bennmaradás kiharcolása, reméli, hasonló teljesítményt raknak le a következő hétvégéken is.

Türelmet kér a Nyíregyháza Spartacus FC szurkolóitól

Kovácsréti Márk szinte kereken nyolc hónap után talált be újra bajnoki mérkőzésen.

– Hosszú és nehéz időszak van mögöttem, régóta azon dolgozom, hogy újra a csapat szolgálatára állhassak, tétmérkőzésen ez ma történt meg először. Így, hogy az eredmény után futottunk, a meccskép alapján az egy pont nem rossz kezdésnek, de persze a mérkőzés előtt mindenki három ponttal számolt, hiszen itthon játszottunk egy feljutó csapat ellen. Így most nem maradt más, következő fordulókban kell elkezdenünk győzni. Jelentősen átalakult a csapat a nyáron, nyilván kell idő, hogy összeérjünk, ez most az első mérkőzésen is látszott. Kérünk még egy kis türelmet, de biztos vagyok benne, hogy jobbá váltunk, szeretnénk ezt mihamarabb kidomborítani.

A Nyíregyháza Spartacus FC a 2. fordulóban a Puskás Akadémia vendége lesz, a Kisvárda Master Good FC pedig a Paksot fogadja.

A mérkőzés összefoglalója: