Dráma a végén, megmentett egy pontot a Szpari a Kisvárda ellen (fotókkal)

Komárom-Esztergom, Baranya, Zala, Somogy, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar után Szabolcs-Szatmár-Bereg lett a tizedik megye az országban, amely elmondhatja magáról, hogy két csapata egymás ellen játszott a legjobbak mezőnyében. A Fizz Liga 1. fordulójának negyedik mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC a Kisvárda Master Good FC-t fogadta. A hazaiaknál és a vendégeknél egyaránt öt-öt nyári szerzeményt küldött pályára a két vezetőedző.

Bernardo Matic góljával korán vezetést szerzett a Kisvárda a Nyíregyháza Spartacus FC ellen.

Fotó: Bozsó Katalin

A Szpari azonnal támadásba lendült, kétszer is szögletet rúghattak a vendéglátók, de hamar kiegyenlítetté vált a játék. Sokáig azonban nem ismerkedhettek egymással a felek, a 7. percben ugyanis Soltész Dominik szögleténél már bravúr kellett Kersáktól, a másik oldalról érkező sarokrúgás pedig meghozta a Kisvárda Master Good FC vezetését, Bernardo Matic érkezett mintaszerűen Cipetic beadására és a kapuba fejelt.

Nem ocsúdott fel a Nyíregyháza Spartacus FC a kapott gól okozta sokkból, a 13. perc elején már Toniszlav Jordanov mehetett ziccerben, Kersák tolta ki a bolgár lövését. A folytatásban is a Kisvárda akarata érvényesült, szép labdajáratás jellemezte az újonc játékát, a Szpari pedig tanácstalan volt. Miként kapusa is, Kersák Roland ugyanis kis híján összehozott egy újabb vendég gólt. Néhány perc múlva már rezdült a háló, de kívülről, Novothny pedig lesen is volt.

A 42., illete 43. percben érkeztek meg az első nagy nyíregyházi helyzetek. Elsőként Beke beadása után alakult ki veszély, Edomwonyi lövését spárgázta ki Popovics, egy percre rá pedig Nagy Dominik lövése pattant le, így az állás nem változott, szünetre 1–0-s várdai vezetéssel vonultak a felek.

Nem ment a Szparinak

A félidőben egyik edző sem nyúlt bele csapatába, változatlan összetételben folytatták a csapatok. A második játékrész negyedik percében Bright Edomwonyi egyenlíthetett volna Beke passza után, de túl sokat várt a nigériai csatár. Két perccel később Toma kapott jó labdát, de nem talált társat középen, a cselei pedig nem sikerültek. A másik oldalon is alakult ki veszély, Novothnyt találta meg a labda, de nem tudta kapura továbbítani azt.