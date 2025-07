Szpari–Kisvárda: jön a történelmi meccs – de mit mond a történelem?

Azzal már újat nem mondunk, hogy a mai lesz a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC első "randevúja" az NB I-ben, ám a két csapatnak az alsóbb osztályokban azért bőven van közös múltja. Délután 18. alkalommal csap össze a két gárda (téttel bíró mérkőzésen), az eddigiek közül nyolcat-nyolcat a másod- és harmadosztályban, egyet pedig a Magyar Kupában játszottak.

Több mint hat éve nem csapott össze a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC

Fotó: kisvardafc.hu.

Az eddigi találkozók erősen a Szpari oldalára billennek, a rétköziek mindössze két alkalommal tudtak nyerni az évtizedek során. A bajnokságban utoljára kereken ötven évvel ezelőtt, 1975-ben, míg a Magyar Kupában tizenegy esztendeje győzött a Kisvárda, igaz utóbbi alkalom azért volt bravúr részükről, mert két osztály választotta el a két alakulatot a nyíregyháziak javára. Összességében a Spartacus kilencszer nyert és hat alkalommal született döntetlen.

Bajnoki mérkőzésen első ízben 1958 őszén találkozott a két együttes az NB III-ban, a magyarázat pedig a mindössze 17 találkozóra, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC túlnyomórészt magasabb osztályban szerepelt megyei riválisánál, 2018-tól 2024-ig viszont épp a Kisvárda Master Good FC volt az élvonal tagja, ellenben a megyeszékhely csapatával. Most először találtak egymásra a felek a legjobbak között. Utoljára bajnoki mérkőzésen 2018. április 29-én csapott össze a két egylet, az idény végén feljutást ünneplő Kisvárda otthonában 2–2-es döntetlen született (videó a cikk végén), érdekesség, hogy a piros-fehéreknél már akkor is ott volt a keretben Bohdan Melnik.

Játékosok a közös halmazban

Olyan labdarúgókat is találunk szép számmal, akik itt is, ott is feltűntek, derül ki a kisvardafc.hu írásából. A tornyospálcai származású Turtóczky Sándor az NB III-ban kisvárdai, a másodosztályban már nyíregyházi színekben játszott a megyei rangadón. Gólokat szerzett a Kisvárda ellen a legutóbbi világbajnoki szereplő magyar válogatott (1986) csapatkapitánya, Nagy Antal még 1974-ben. A szintén vb-résztvevő, Dajka László kisvárdaiként talált be a nyíregyházi kapuba 1977-ben (ahogy Nagy Antal, ő is 18 éves volt akkor, amikor betalált a megyei rangadón...), majd a Szpari edzőjeként nyert a Kisvárda ellen 2017-ben, hogy 2018-ban már a rétköziek trénere legyen az élvonalban. Ebből a szempontból egyébként a mai meccsnek is lesz pikantériája, hiszen a vendégek vezetőedzője Gerliczki Máté ezer szállal kötődik a Szparihoz.

Labdarúgás, NB I. (Fizz Liga) | 1. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good FC Nyíregyháza, Városi Stadion. Kezdés: 16.00.

A két csapat legutóbbi bajnoki összecsapásának összefoglalója (NB II., 2018. április 29):