Aláírt a Szparinál az új kapus, a görög első osztályból érkezik

Az elmúlt héten gyakorlatilag két kapust is elveszített a Nyíregyháza Spartacus FC. Szerdán nem sokkal a Karcag elleni edzőmérkőzés előtt jelentette be a klub, hogy öt év után távozik Fejér Béla, aki korábbi állomáshelyére, a Sepsi OSK-ba tért vissza. Alig több mint két órával később a felkészülési meccs hajrájában pedig az előző szezon kezdőhálóőre, Tóth Balázs ütközött szerencsétlenül, két nap múlva pedig a diagnózis is meglett: elszakadt az elülső keresztszalagja, ami 6-7 hónapos kihagyást jelent. A Szpari vezetősége gőzerővel elkezdett új cerberus után nézni, ma pedig sikerült egyezségre jutni az egyik kiszemelttel: Kovács Dániel csatlakozott a klubhoz.

Kovács Dániel és Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus FC sportigazgatója

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

A 190 cm magas, 31 éves hálóőr pályafutását Békéscsabán kezdte, majd megfordult a Kecskemétnél és a Zalaegerszegnél is. 2019-től 2023-ig a Fehérvár FC hálóját őrizte, 92 tétmérkőzésen lépett pályára, ezüstérmet szerzett az NB I-ben és a Magyar Kupábant. Az előző idényben a görög élvonalbeli Volosz kapusa volt.

– Örültem a megkeresésnek, szerettem Magyarországon játszani, és gyorsan történtek a dolgok, de szívesen tértem vissza. Csak jókat hallottam a Nyíregyházáról, tetszik amit felépítettek az elmúlt időszakban, így örömmel mondtam igent. Pavlos Korrea fél évig a csapattársam volt, ő is csak jókat mondott a Szpariról, és szeretném játékommal segíteni az együttest

– mondta Kovács Dániel a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán.

Gyors cselekvés kellett a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőségétől

A kapussal 1+1 éves szerződést kötött a Szpari.

- Nehéz helyzetbe kerültünk Tóth Balázs komoly sérülése miatt, műtét és hosszabb kihagyás vár rá. Az sem könnyítette a dolgunkat, hogy Fejér Béla szeretett volna visszatérni Romániába, amiben mi partnerek voltunk, és támogattuk ezen kérését, így mindenképpen szükségünk volt kapusra. Magyar hálóőrt szerettünk volna, de a többség élő szerződéssel rendelkezik, így a lehetőségek szűkösebbek voltak. Daninak viszont lejárt Görögországban a kontraktusa, hazai és nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Gyorsan kellett cselekednünk, és rá esett a választás, ezáltal orvosolni tudtuk a kialakult helyzetet – fogalmazott Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus FC sportigazgatója.

A kapus hétfőn délután már csatlakozott a keret tagjaihoz.