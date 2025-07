Nem kerteltek: Így látták a Szpari ultrái a Kisvárda elleni meccset

Vasárnap, a Fizz Liga első fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC 1–1-es döntetlent játszott az élvonalba visszajutó Kisvárda Master Good csapatával. A találkozót követően az edzők mellett a gólszerzők is megszólaltak, de a szurkolóknak is megvolt a véleménye a találkozóról. A Szpari ultrái így látták csapatuk teljesítményét.

A Nyíregyháza Spartacus FC ultrái kitartanak a csapat mellett fotó: Mastiffs 1995 Nyíregyháza/Facebook

– Első hazai mérkőzésünk közel telt ház előtt zajlott le, a táborban 500+ szurkolótársunkkal biztattuk a csapatot. Az első 10 percben csendben néztük a meccset elhunyt társunkra emlékezve. Gonzi generációja egyik legjobbja volt. A Mastiffs-szal mindig korrekt. Hihetetlen, hogy csak 50 év jutott neki… – kezdte beszámolóját a Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkolói csoport. – A gyászszünet után jó hangerővel és dinamikusan szurkoltunk, egy új dalt is elkezdtünk bevezetni. Biztos lesz még a szezonban jobb szurkolásunk is, de most sem volt okunk a panaszra.

Nyíregyháza Spartacus FC: Vannak kérdőjelek

Az ultrák a Kisvárda szurkolóiról is szót ejtettek, megemlítették, hogy értékelik a részükről érkező gesztust.

– A múltban nem voltak jó tapasztalataink velük kapcsolatban. A kisvárdai foci koncepció is finoman fogalmazva sem pozitív megítélésű nálunk. A Várkerti Vitézek részéről viszont most érkezett egy megkeresés, hogy normalizáljuk a kapcsolatokat. A szándékot értékeljük, mi próbáljuk a semleges viszonyt tartani. Az idő majd eldönti…

– írják Facebook–oldalukon, majd a Szparira térve azt emelték ki, hogy szerintük van még tennivaló, de egy meccs után nem törnek pálcát a csapat felett.

– A csapat úgy érezzük még nem állt össze, vannak kérdőjelek. A szezon viszont most kezdődik és egy meccs után nem fogunk károgni és a csapatot temetni. Minket is temettek már ezerszer, aztán idén 30 éve, hogy elbotorkálunk a hazai ultra-mozgalom rögös útjain…

– zárul a bejegyzés.