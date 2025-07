Szpari: Mostantól fókuszban a Kisvárda

Nem főpróbának szántuk a mérkőzést, sokkal inkább egy olyan gyakorló találkozónak, hol megnézhetjük, hogy amit öt hete tanítunk a játékosoknak a felkészülés során, azt hogyan tudjuk megvalósítani. Az első félidőben sok helyzetet dolgoztunk ki, sajnos egy kivételével ezeket kihagytuk. Az ellenfelünknél is képzett, volt NB-I-es labdarúgók vannak, és a játékrész második felében átvették az irányítást, ennek nem örültem, de az átmeneteinkben sok veszély volt. A második félidő kiegyenlített volt, ott is volt helyzetünk, kapufát rúgtunk, de az ellenfélnek is volt lehetősége. Még nem vagyunk százszázalékos állapotban, van még hová javulnunk. Annak örülök, hogy nem kaptunk gólt, és jó győztesen elhagyni a pályát. Összességében egy jó mérkőzést játszottunk, sok helyzetünk volt, de nem voltunk elég élesek, ennek meg kell vizsgálni az okát, és remélem a következő hétre még tudunk javulni. Pontokkal szeretnénk kezdeni a szezont, mostantól a Kisvárda elleni rajt lebeg a szemünk előtt