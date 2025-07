Sok volt a ki nem kényszerített hiba a Szparitól Szabó István szerint

– Gratulálok a Kisvárda csapatának, nem véletlen jutottak fel, ezt ma is megmutatták. Egyébként azt kaptuk tőlük, amit vártunk, szervezetten, jól játszottak. Mi saját tudásunk alatt játszottunk, sok technikai hibát vétettünk, de a küzdőszellemünk megvolt. Volt néhány helyzetünk is, de nem tudtuk azt a játékot mutatni, amit szerettünk volna, így jelen pillanatban örülök az egy pontnak is. Úgy éreztem, hogy a cserék pozitív változást hoztak, de meg kell néznünk, miért hibáztunk ennyit, ezt nem lehet az összeszokatlanság számlájára írni, nem jellemző ránk, hogy ennyi ki nem kényszerített hibával játszunk. Meg kell nyugodni a fiúknak, nem szabad saját magukkal szemben túlzott elvárásokat támasztani. Szereztünk egy pontot egy jó csapat ellen, ezért elégedett lehetek.