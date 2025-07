Változott a Szpari kerete!

Két fiatallal kötött szerződést a Nyíregyháza Spartacus FC – számolt be róla a csapat hivatalos weboldalán. Tarcsi Róbert nyáron az ETO-tól érkezett Nyíregyházára, több felkészülési mérkőzésen is pályára lépett, a klub pedig szerződést kínált a 190 cm magas játékosnak. A 21 éves játékos várható szerződéséről portálunk is beszámolt.

A Nyíregyháza Spartacus FC leigazolta Tarcsi Róbertet fotó: nyiregyhazaspartacusfc.hu

Tarcsi mellett a klub profi szerződést kötött a saját nevelésű Czimer-Nyitrai Ádámmal. A 20 éves nyíregyházi támadó már télen is ott volt az első csapat edzőtáborában, a második csapatnak pedig meghatározó játékosa lett. 29 mérkőzésen lépett pályára az NB III-ban, és 14 gólt szerzett az előző idényben, valamint 4 gólpasszt adott. Mindkét fiatal játékos a nyári edzőtábor során gólt szerzett és gólpasszt is adott az NB I-es csapat tagjaként felkészülési mérkőzésen.

A saját nevelésű Czimer-Nyitrai Ádámmal profi szerződést kötött a Szpari

Nyíregyháza Spartacus FC: saját nevelésű játékos szerződtetése mindig öröm

– Már korábban is nyilatkoztunk arról, hogy fontos része a klubmodellünknek az, hogy minél több olyan fiatal játékos legyen a kötelékünkben, akiben ott van az a potenciál, hogy közép-hosszú távon erősségei lehetnek csapatunknak. Robi már a tavasz folyamán teszteken vett részt, és szerződést kínáltunk neki. A nyári felkészülés is visszaigazolta - négy mérkőzésen 3 gólja mellett egy gólpasszt adott - hogy sok van benne, rendkívül erős, jó felépítésű, dinamikus támadó, de látni kell, hogy a fejlődésének a következő lépcsőfoka az, hogy minél több játékpercet szerezzen, ezért kölcsönben Karcagon folytatja. Robival ellentétben Ádám más utat járt be, ő a saját nevelésünk, ez mindig külön öröm egy klub életében, amikor olyan játékosnak adhat profi szerződést, aki az első labdaérintéstől kezdve hozzánk tartozik. Tavaly a B csapatunkban, első teljes felnőtt idényében rendkívül jól teljesített, melyet a számok is alátámasztanak. Ő a felnőtt kerethez tartozik a jövőben, neki nem lehet más a célja, mint hogy minél többször pályára léphessen az első osztályban – fogalmazott Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.