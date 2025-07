Öt új labdarúgó pálya épül Örökösföldön (galériával, videóval)

A Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. elkötelezett Nyíregyháza labdarúgásáért. Ennek érdekében minden utánpótlás korosztályban csapatot működtet, hiszen megfogalmazta azt a célt, hogy saját nevelésű játékosok alkossák a Szpari későbbi élvonalbeli csapatának a magját. Ennek megvalósulásához elengedhetetlen az infrastrukturális háttér, ami nagyban hozzájárul a szakmai munka gyakorlati alapjaihoz. Tavaly ősszel nagyszabású beruházás indult az Örökösföldi Sportcentrumban.

Révész Bálint, dr. Kovács Ferenc és Dankó Gergő az Örökösföldi Sportcentrum beruházásait bemutató sajtóeseményen

Fotó: Bozsó Katalin

A terveknek megfelelően halad az Örökösföldi Sportcentrum fejlesztése

A gazdasági társaság TAO-pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az Örökösföldi Sportcentrum létrehozására, a pályázat keretében tizenötéves fenntartási kötelezettséget vállalt. Az 1,3 milliárdos projekt – amiből az MLSZ 900 millió forintot biztosít – célja egy komplex sportinfrastruktúra kialakítása. Ennek megfelelően öt új labdarúgó pályát alakítanak ki (2 fedett műfüves kispálya, 2 nagyméretű füves pálya és 1 nagyméretű műfüves pálya), teljeskörűen felújítják a régi sportépületet, egy új kiszolgáló egységet is építenek, valamint fejlesztik a parkolót és a közeli úthálózatot. A projekt jelenlegi állapotát szerdán sajtótájékoztató keretében mutatták be.

Kiderült: a nagyméretű műfüves pálya kivitelezése befejeződött, használatra kész állapotban van. A két nagyméretű füves pálya közül az egyiken elvetették a fűmagot, a másikon még a felső rétegrend kialakítása zajlik.

A meglévő sportépület felújítása a végéhez közeledik, miközben az új épület 70 százalékos készültségi állapotban van. Ez magába foglalja majd a játékos- és edzői öltözőket, a konditermet, a masszőr és gyógytornász helyiségeket, valamint az edzői irodákat. A fedett műfüves pályák kivitelezése még a kezdeti szakaszban jár, a teljes beruház átadására vélhetően az idén októberben kerülhet sor.