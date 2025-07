Varázslat a homokon! Véget ért a meglepetésekkel tarkított strandfoci fesztivál Sóstón (fotók + videó)

Immár tizenkét éve a nyár egyik legjobban várt eseménye a labdarúgók és a kispályás foci szerelmesei számára a sóstói strandfoci fesztivál. Így volt ez természetesen idén is, dacára annak, hogy jó néhány csapatot ezúttal nem láthattunk viszont az Aquarius Élmény- és Parkfürdő homokos borításán. A szervezők ezúttal ugyanis változtattak az eddigieken, első ízben bonyolították le a viadalt meghívásos formában, így a több tucatnyi gárda helyett ezúttal 12 csapat mérte össze tudását. A városi kispályás labdarúgó bajnokságból jól ismert alakulatok mellett további két vármegyéből, sőt Szlovákiából is érkezett együttes a kétnapos rendezvényre.

Ismerős arcok a strandfoci fesztiválon. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatától ezen a nyáron távozó Kovács Róbert is tagja volt a végső győztes Balla Bau Cigánd csapatának

Fotó: Bozsó Katalin

– Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni az elmúlt két napról, szenzációsan sikerült az I. Fatum Property Nemzetközi Strandfoci Szuperkupa

– kezdte a hétvége összefoglalását megkeresésünkre Dajka László, a Nyíregyházi Sportcentrum sportszervezője, a strandfoci fesztivál főszervezője.

– Az elmúlt évekhez képest most új rendszerrel bonyolítottuk le a tornát, 12 csapatot hívtunk meg az ország különböző pontjairól, egytől egyig olyanokat, akik a korábbi esztendőkben már megfordultak itt és sikeresek is voltak. Ennek megfelelően fantasztikus színvonal volt a pályán, hiszen három megyéből (Pest-, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg) érkezve öt korábbi bajnokot láthattunk, akik igazi homokvarázslók, óriási produkciókat hajtottak végre, úgyhogy tényleg nem lehet egy rossz szavunk se a mérkőzések minőségét illetően. Külön öröm, hogy nem volt kiállítás, sem komolyabb sérülés, persze nézeteltérések mindig akadnak, de ez része ennek a játéknak. Voltak meglepetések is, korán kiesett a tavalyi bajnok, az MB Kandalló, nem tudott döntőbe kerülni a Fáraó Bútor Eger gárdája, de például a fiatal srácokból álló Arany Ászok fantasztikusan teljesített, megszorítottak mindenkit és végül harmadikként zártak.

Minden újítás bevált a strandfoci fesztiválon

– Nem szabad amellett sem elmenni, hogy a rendezvény turisztikai szempontból is jövedelmező volt a városnak és a strandnak egyaránt, hiszen tizedik éve volt itt a Rómeó Vác együttese, a játékosok és családjaik ilyenkor tíz napot töltenek el Nyíregyházán, idén is már januárban lefoglalták a szállásukat és ebben az időszakban rendre felkeresik a népszerű helyeket, szolgáltatások. Nagy változás volt az a korábbiakhoz képest, hogy új rendszer szerint zajlott a beléptetés, csak egy előre leadott lista alapján léphetett be bárki a személyigazolvány felmutatásával, tehát nem volt hitelkerettel terhelt óra például. A megvalósításban hatalmas köszönettel tartozunk a Sóstó-Gyógyfürdő Zrt.-nek, hiszen ez a lebonyolítás a csapatoknak is tetszett. Fontos megemlíteni, hogy a döntőbe került három csapat már automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi rendezvényre és mivel jövő évben is meghívásos lesz a torna, már borítékolható, hogy fog változni a mezőny, hiszen bőven van merítési lehetőség, 50-60 csapatból választhatunk, ismerve őket, biztosak vagyunk benne, hogy a színvonal a következő nyáron sem esik majd – foglalta össze Dajka László az elmúlt két nap eseményeit.

Az I. Fatum Property Strandfoci Szuperkupát a Balla Bau Cigánd nyerte. A legjobb csapatok között 300.000 forintot osztottak szét a szervezők.