Az egyéni edzések után már gőzerővel hangol a Studió

Bár az edzéseken a szobakerékpár még főszerepet játszik, nem kerékpárversenyre készülnek az A' Studió Futsal Nyíregyháza játékosai. Délelőtt rendszeresen erősítő edzések várnak a keret tagjaira, a labda pedig csak délután kerül elő. A szakmai stáb edzésprogrammal engedte el a játékosokat a rövid nyári szünetre, így mindenki megfelelő állapotban tért vissza.

Javában zajlik a Studió felkészülése

Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Nincs túl sok ideje a Studió csapatának

– A múlt héten elkezdődött a munka, folyamatosan növeljük a játékosok terhelését – mondta el a minap Heimné Szabó Annamária, erőnléti edző. – A bajnoki rajt előtt viszont már a frissítésé lesz a főszerep, így igyekszünk arra is figyelni, hogy mentálisan se terheljük túl őket.

Mindenki egészséges a csapatnál, a klub vezetése pedig a keret kialakításán dolgozik. Ahogyan arról már beszámoltunk Hadnagy István az első érkező, az idén huszonkilenc éves játékos tagja a román válogatottnak, de kettős állampolgár, éppen ezért az NB I-ben magyar státuszúnak számít. Eldőlt, hogy Rafinha és Maneca is marad, és Dávid Richárd is a Studióban futsalozik a következő szezonban is. Utóbbi figyeli a többi csapatnál is a játékosmozgásokat.

– Halljuk a híreket, hiszen nagyon kicsi a futsaltársadalom, tudjuk, hogy mi történik a többi csapatnál, de igyekszünk önmagunkra koncentrálni –tette hozzá, Dávid Richárd. – Nálunk idén nagyobb hangsúlyt kaphatnak a fiatalok, a keret kialakítása azonban még folyamatban van, igyekszünk pótolni azokat a játékosokat, akik távoztak. Bízunk benne, hogy jó csapatot építhetünk, illetve a kitűzött célokat majd elérni. Persze ezeket a célokat is akkor tudjuk majd meghatározni, ha már pontosan ismertté válik a keretünk.

A bajnokság augusztus elején már elkezdődik. A rajt előtt még felkészülési mérkőzéseket is játszik a nyíregyházi csapat, mely tavaly a harmadik helyen végzett az élvonalban.