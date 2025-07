Így teljesítettek a Kisvárda és a Nyíregyháza új igazolásai

Mint ismert, 1–1-es döntetlennel zárult a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good rangadója a Fizz Liga 2025-2026-os kiírásának első fordulójában. A vendég, az élvonalba egy szezon után visszajutó rétközi egylet kezdte jobban az összecsapást, hiszen Bernardo Matic fejesével hamar megszerezte Gerliczki Máté csapata a vezetést, ám a második félidő hosszabbításában a sérüléséből visszatérő Kovácsréti Márk tizenegyesével pontot mentett a Szpari.

Nagy Krisztián (fehérben) és Nemanja Antonov kézfogója a Szpari és a Kisvárda összecsapásán

Fotó: Bozsó Katalin

Öt-öt debütáns a Szpari és a Kivárda kezdőjében

Mindkét csapatban találtunk bőven az új igazolásokból, a hazaiaknál és a vendégeknél is öt-öt labdarúgó került be a kezdő tizenegybe. A Nyíregyházánál Kersák Roland kezdett a kapuban, de Sztefanosz Evangelou, Májer Milán, Katona Mátyás és Bright Edomwonyi is megkapta a lehetőséget. Előbbi három, ötös, azaz közepes osztályzatot kapott a hazai legnagyobb sportnapilaptól, a Nemzeti Sporttól, míg Katona és Edomwonyi négyest, azaz gyengét. Utóbbi kettőt a 64. percben le is cserélte Szabó István vezetőedző. Csereként egyébként bemutatkozott a Városi Stadion közönségének Nemanja Antonov, Dorian Babunszki és Manner Balázs is.

Ami a Kisvárda csapatát illeti, ott Oláh Bálint, Nagy Krisztián, Bohdan Melnyik, Novothny Soma és Toniszlav Jordanov kapta meg rögtön a lehetőséget. Közülük Oláht és Nagyot hatossal, átlagos teljesítményre értékelte a napilap, míg a Melnyik, Novothny, Jordanov trió közepest, azaz ötöst kapott. Közülük csak Novothny nem játszotta végig a találkozót, őt a 68. percben Molnár Gábor váltotta.

A folytatásban egyik csapatnak sem lesz könnyű dolga, hiszen a Szpari a Puskás Akadémia otthonában folytatja, amit a címvédő Ferencváros elleni mérkőzés követ, majd jön a DVTK és a DVSC elleni rangadó. A Kisvárda a hétvégén a Paksot fogadja, hogy aztán farkasszemet nézhessen a Puskással, az Újpesttel és a rekordbajnok Fradival. Tehát az új játékosok beépítése, és a csapaton belüli kohézió felépítése mindkét egylet számára kulcsfontosságú.

