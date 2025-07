Fotókon, videón az izzasztó edzés, ilyen a hangulat a Szparinál a történelmi meccs előtt 

Gőzerővel hangol a Nyíregyháza Spartacus FC a Fizz Liga nyitányára, melyen ráadásul vármegyei rangadót játszik: először csap össze az élvonalban a Szpari és a Kisvárda Master Good. A csapat háza táján igencsak nagy volt a jövés-menés, Szabó István vezetőedző, valamint a szakmai stábja ugyanis egy teljesen más séma mentén építette fel a 2025-2026-os idény keretét. A cél egy a tavalyinál jóval stabilabb gárda kialakítása, ennek okán pedig tapasztalt, elismert játékosok érkeztek.

Az utolsó hangolásokat végzi a Kisvárda elleni bajnoki nyitány előtt a Szpari

Fotó: szon.hu

Jó hangulatban telt a Szpari csütörtöki edzése

Csütörtökön néhány perccel 11 óra előtt gurult be a Spartacus busza az Örökösföldi Sportcentrumba, majd a stáb pillanatok alatt fel is bójázta a pályát, így kezdődhetett az edzés, amely előtt Bright Edomwonyit felköszöntötték a társak – a nigériai támadó ugyanis a 31. születésnapját ünnepelte.

A játékosok is nagyon várják már a rajtot, a nyáron Kecskemétről érkező Májer Milánt kaptuk el a kérdéseinkkel.

– Személy szerint én is, és a csapat is nagyon várja már a bajnoki nyitányt, azaz a Kisvárda elleni hétvégi mérkőzést

– mondta el a szon.hu kérdésére reagálva Májer Milán. – Mivel a vármegye két élvonalbeli csapata találkozik, mindenféleképpen presztízsmeccs lesz. Egyértelmű, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni azért, hogy a szurkolóink egy jó hangulatú, eredményes mérkőzést lássanak. Ami a beilleszkedésemet illeti: több játékost is ismertem korábbról, ami megkönnyítette a dolgomat, büszkén mondhatom, hogy nagyon jól érzem magam Nyíregyházán. Szeretem ezt a vidéket és természetesen a csapatot is. Ami a kereten belüli kohéziót illeti, sikerült összecsiszolódnunk, hiszen rengeteg időt töltünk együtt a pályán és azon kívül is. Tippelni nem szeretnék, már ami a bajnokság kimenetelét illeti, de minden követ meg fogunk azért mozgatni, hogy minél előrébb végezhessünk.

Szabó István vezetőedző

Természetesen a vezetőedzőt, Szabó Istvánt is megkérdeztük.

– Azért akadnak még javítanivaló dolgaink, hiszen különböző edzettségi állapotban érkeztek meg az újonnan igazolt játékosaink, ami nyilván nem szerencsés, de ez megkerülhetetlen tény – kezdte mondandóját a tréner. – Az sem volt túl szerencsés, hogy Tóth Balázs súlyos sérülést szenvedett, alig néhány órával azután, hogy Fejér Béla hazaigazolt, úgyhogy alig két hete van két új kapusunk. Tíz-tizenkét új játékost mindössze hat hét alatt nem olyan könnyű beintegrálni a rendszerbe. Mindezek ellenére nagyon várjuk már a bajnoki rajtot, mivel mindig jobb játszani, mint edzeni.