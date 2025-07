Megvan a véleményük a nyíregyházi szurkolóknak, ezt várják most a Szparitól –  fotókkal

Csütörtökön délután tartotta a szokásos szurkolói ankétját a bajnoki rajtra készülő Nyíregyháza Spartacus FC. A Szpari eseményét a Városi Stadion VIP termében rendezték, hiszen legutóbb bebizonyosodott, hogy a sajtószoba kinőtte magát. Rengetegen voltak, szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni, üres ülőhely nem is maradt. Az érdeklődők között találtunk fiatalt, s idősebbet, lányokat és fiúkat egyaránt. Szurkolókat kérdeztünk a rendezvényen, sőt szerte a városban, hogy mit várnak az előttünk álló idénytől?

Számos érdeklődőt vonzott a Szpari ankétja

Fotó: Bozsó Katalin

A bajnokság egyik legkomolyabb szurkolótábora a Szparié

A lányok körében is népszerű a labdarúgás, így nem meglepő, hogy egyre többen rajonganak a szebbik nem képviselői közül is a csapatért.

– Én nem a vármegyéből származom, de ide járok egyetemre, így szem és fültanúja voltam az új stadion építésének és elkészültének is – nyilatkozta kérdésünkre Krasovszki Emese. – Ez pedig engem is a labdarúgás és azon belül is a helyi csapat felé terelt. Szerintem regionális szinten is fontos, hogy egy százezres városnak ütőképes klubja legyen, és a Szparinál ezt összehozták. Ha tehetem, kijárok a meccsekre, bár nem mindig tudom ezt összeegyeztetni a magánéletbeli dolgaimmal. Nagyon szurkolok a csapatnak, bízom benne, hogy odaérhetnek a legjobb hat közé. Szimpatikus társaság, a kedvenc játékosom Nagy Dominik.

Szentpáli Marcell és László Bence

Fotó: Erőss Béla

Szentpáli Marcell, amikor csak teheti, ott van a Szpari meccsein és rendezvényein, így barátjával, László Bencével az ankétot sem hagyták ki.

– A középmezőnybe várom a csapatot, szinte biztos vagyok abban, hogy nem lesznek kiesési gondjaink

– mondta el az eseményen Szentpáli Marcell, akit a Marso Tenisz Centrumból is ismerhetünk. – A jó szerepléshez a szurkolók is sokat hozzá tesznek majd, hiszen a sorsolás pikantériájából adódóan több telt házas mérkőzésre is kilátás van. Nemanja Antonov és Bright Edomwonyi remek igazolások, szerintem sokkal gólratörőbb lesz velük a játékunk. Minél több meccsre igyekszek majd kimenni a szezonban, sőt, a Szpari II találkozóira is rendszeresen kijárunk a barátaimmal, hiszen vannak ismerősök is a második csapatban.